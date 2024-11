L’offre food de l’OL et du PSG saluée par la LFP avec un Label Or pour la restauration grand public

La semaine dernière, la Ligue de Football Professionnel (LFP) organisait la seconde cérémonie de remise des Labels Restauration pour les clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT.

Pour valoriser et mettre en avant la qualité de l’offre de restauration Grand Public dans les stades de l’hexagone, la LFP décerne 3 niveaux de récompense aux clubs.

Cette année, ce sont 21 clubs qui ont été récompensés lors d’une soirée présentée par le journaliste culinaire Vincent Ferniot.

Pour la seconde année consécutive, l’Olympique Lyonnais a reçu le Label Or. Une distinction que reçoit pour la première fois le Paris Saint-Germain.

« Nous lançons prochainement le concept Bocuse original comptoir, une offre réalisée par les équipes de Bocuse au sein d’un container sur le parvis du Groupama Stadium »

« Depuis l’ouverture de notre stade, nous avons toujours eu à cœur de mettre en valeur la richesse de la gastronomie Lyonnaise, avec une grande diversité de produits conçus et réalisés sur site les jours d’événements. Prenons l’exemple du sandwich Lyonnais ou encore notre produit phare le sandwich andouillette » nous répond Gauthier Marconnet, Directeur Food & Beverage de l’Olympique Lyonnais. « Au fil des saisons, nous avons également élargi notre offre de food trucks dans l’enceinte du stade grâce à notre partenaire Nomad Kitchen. Nous lançons prochainement le concept Bocuse original comptoir, une offre réalisée par les équipes de Bocuse au sein d’un container sur le parvis du Groupama Stadium. Paul Bocuse disait Lyon est une ville qui donne faim… Pour nous, la restauration est un atout essentiel et déterminant pour mesurer la qualité de l’accueil au stade et la satisfaction de nos spectateurs. »

Le palmarès 23-24

Label Or : Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain

Label Argent : Stade de Reims, ESTAC Troyes, LOSC Lille, AS Saint-Étienne, Montpellier HSC, RC Strasbourg Alsace, Toulouse FC, SM Caen, FC Nantes, Le Havre AC

Label Bronze : Olympique de Marseille, Stade Rennais FC, Clermont Foot 63, Grenoble Foot 38, OGC Nice, Amiens SC, FC Lorient, RC Lens, FC Metz

