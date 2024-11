Paris FC : Replay intégral de la conférence de presse d’Antoine Arnault et Pierre Ferracci sur le rachat du club par Agache et Red Bull

Ce mercredi 20 novembre, le Paris FC tenait une conférence de presse pour évoquer la vente du club à la famille Arnault et à Red Bull.

Pendant plus d’une heure, Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault, actionnaire majoritaire du groupe de luxe LVMH, et Pierre Ferracci, Président du Paris FC, sont revenus en détails sur le rachat du club en cours.

« En 2027, la famille Arnault sera majoritaire à hauteur de 80% et Red Bull aura autour de 15% »

« A la fin du closing, la famille Arnault, par l’intermédiaire d’Agache, détiendra 52% du capital du club, Red Bull qui l’accompagne 11%, Alter Paris, jusqu’à 2027 30%, et BRI (Lycamobile) 7% » a précisé Pierre Ferracci. « Au bout de ce processus de 3 ans, la famille Arnault sera majoritaire à hauteur de 80% environ et Red bull aura autour de 15% ».

Replay vidéo intégral de la conférence de presse (1h00)

« Red Bull ne souhaite pas accéder à la multipropriété avec un hypothétique Red Bull Paris FC. »

« C’est un projet familial, initié avec mes frères et ma soeur, on en a discuté longuement, on a trouvé que c’était une bonne idée de s’investir dans un projet différent de nos activités classiques que sont le luxe, mode maroquinerie […] on a étudié un certain nombres d’options… Pour certains d’entre nous avons la passion du football, c’est mon cas depuis que j’ai une dizaine d’années » a rappelé Antoine Arnault, que vous connaissez peut-être sous la casquette de Directeur Général de Berluti, marque qui a habillé l’Équipe de France Olympique et Paralympique pour la cérémonie d’ouverture de Paris 2024.

« Nous n’arrivons pas seuls, nous arrivons avec un partenaire. Nous sommes entrepreneurs, on sait ce qu’on sait faire et ce qu’on ne sait pas faire… On a une compétence en matière d’organisation, management, mais aucune en matière de management d’une équipe de football. Mon frère Frédéric connait bien Red Bull par le bais de la Formule 1. Red Bull a une compétence très forte dans le football. Ils se sont montrés intéressés »

« Ce club appartiendra à ma famille, ce club ne sera pas copropriété de la famille Arnault et de Red Bull. C’est une association vertueuse. Red Bull ne souhaite pas accéder à la multipropriété avec un hypothétique Red Bull Paris FC. Ce n’est pas la même logique comme à Salzburg ou Leipzig ou autres clubs.. Ici ils sont un partenaire sportif » ajoute Antoine Arnault. « Ils ne sont pas là pour être co-propriétaires avec nous »

