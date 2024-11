Globant nouveau supporter officiel du Paris Basketball

Il y a quelques jours, le Paris Basketball a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Globant, société spécialisée dans les services technologiques et informatiques.

« En tant que Supporter Officiel du club, Globant accompagnera le Paris Basketball dans son ambition de transformation digitale au travers de son expertise mondialement reconnue » explique un communiqué. « Grâce à cette collaboration inédite, le Paris Basketball vise à optimiser la gestion commerciale et opérationnelle du club, tout en développant des solutions pour renforcer l’engagement de ses fans à l’adidas arena comme sur l’ensemble de ses plateformes digitales. »

Depuis quelques années, la société Globant est de plus en plus visible dans l’univers du sport en travaillant avec de nombreuses organisations comme la FIFA, la Formule 1, les Los Angeles Clippers.. Sur les neuf premiers mois de l’année 2024, Globant a réalisé un chiffre d’affaires de 1,77 milliard de dollars.

« En seulement six saisons, le Paris Basketball a réussi le pari de rejoindre l’élite du basket Européen. En plus de la performance sportive que cela demande, c’est une performance entrepreneuriale exemplaire. Avec eux nous avons à cœur de consolider cette croissance, d’innover et d’enchanter leurs fans ! » ajoute Alexandre Vallin, Directeur Général France de Globant.

« Ce partenariat stratégique avec Globant va nous permettre d’enrichir la Fan Experience à l’adidas arena et sur toutes nos plateformes digitales. Leur expertise renforcera la notoriété du club et soutiendra la croissance de nos revenus digitaux » ajoute David Kahn, président du Paris Basketball.

