Tennis – Une nouvelle paire de chaussures On Running pour Roger Federer sur les courts à Doha

Cette semaine, Roger Federer effectue son retour sur les courts à l’occasion du tournoi ATP 250 de Doha au Qatar. L’occasion de dévoiler sa nouvelle paire de chaussures de tennis performance de la marque On ?

Pour voir à nouveau le tennisman suisse dans un match officiel, il faudra encore patienter quelques jours, jusqu’à mercredi. Tête de série numéro 2 du tournoi Qatar ExxonMobil Open, Federer entre au 2e tour et affrontera Jérémy Chardy ou Daniel Evans.

A ses pieds, le suisse portera-t-il autre chose qu’une paire de Nike Vapor Zoom, modèle qu’il continue d’utiliser depuis la fin de son contrat avec Nike et son arrivée chez Uniqlo en 2018 et son investissement dans la marque suisse On Running ?

Des images d’un entraînement du suisse à Doha montrent que Federer a tapé la balle avec un modèle d’une chaussure performance pour le tennis fabriquée par On Running. S’agit-il encore d’un prototype en phase de test ? Le modèle est-il prêt à être utilisé par le suisse en match ? Une commercialisation pour le grand public est-elle imminente ?

« Je me suis entraîné avec la chaussure On ici à Doha, nous verrons si je peux jouer avec mercredi » – Federer

« Ma pause m’a donné le temps de faire avancer ce projet. Vous ne pouvez pas fabriquer une chaussure de tennis du jour au lendemain » a précisé Federer à la presse suisse. « Je me suis entraîné avec la chaussure On ici à Doha, nous verrons si je peux jouer avec mercredi. Jusqu’à présent, c’est parfait […], c’est encore un demi-prototype ».

Il y a quelques jours, le suisse partageait sur les réseaux sociaux une photo de lui à l’entraînement avant son départ pour Doha. Sur la photo, Federer laisse entrevoir un bout de « chaussure masquée » avec une cosmétique « zèbre ». Rien d’anodin pour celui qui revendique plus de 8 millions de followers sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roger Federer (@rogerfederer)

Sur son compte Instagram, On Running a également partagé quelques images de Federer et sa paire maquillée

Pour rappel, Roger Federer et la marque On ont dévoilé l’été dernier une première collection de sneakers sous le nom « The Roger ».

Pour son grand retour sur les courts à Doha, Roger Federer portera-t-il également son logo RF récupéré auprès de Nike sur sa tenue Uniqlo ? En décembre, la marque japonaise annonçait le lancement d’une nouvelle collection de caquettes arborant le célèbre RF.