Tom Brady nouvel investisseur de Gopuff

Retraité des terrains de la NFL depuis plusieurs mois maintenant, Tom Brady fait fructifier son « temps libre » en multipliant les investissements.

Dernier exemple en date avec Gopuff qui vient d’officialiser la signature d’un contrat avec l’ancien quarterback. Investisseur et ambassadeur, Tom Brady mettra à profit son image pour permettre à la société de livraison de gagner encore en notoriété.

« Nous sommes ravis d’accueillir Tom Brady, l’un des athlètes les plus reconnaissables et respectés au monde, au sein de Team Blue », a expliqué Yakir Gola, PDG et co-fondateur de Gopuff. « Avec une passion commune pour l’innovation, nous redéfinirons ensemble l’avenir du commerce et ferons de Gopuff la solution mondiale incontournable pour les besoins immédiats et quotidiens »