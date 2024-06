« L’envers du sport », la nouvelle campagne de Netflix en France signée de l’agence MNSTR

Hier, Netflix a dévoilé sa nouvelle campagne en France dédiée à sa programmation sportive. Une prise de parole signée de l’agence MNSTR.

Pour mettre en avant les différents documentaires sportifs présents sur la plateforme de streaming, MNSTR souligne la qualité narrative de Netflix.

« Personne n’aurait pu écrire les histoires qui se cachent derrière les plus grands moments de sport, mais qui mieux que Netflix pour vous les raconter ? C’est le point de départ de notre nouvelle campagne nationale pour Netflix Sport, qui révèle les récits passionnants derrière les performances des athlètes et met en lumière les rivalités, la psychologie et les émotions qui façonnent le sport » explique l’agence.

Avec « l’envers du sport pour Netflix », le spot vidéo de 30 secondes met en avant « Beckham, fou amoureux de Victoria en la voyant à la télévision », Thibaut Pinot et son virage lors du Tour de France 2023 ou encore Esteban Ocon et Pierre Gasly, « des amis d’enfance devenus coéquipiers, puis rivaux » (Drive to Survive).

Une campagne soutenue par un plan média puissant qui mêle film TV, affichage et social media.

Tour de France : Au cœur du peloton

Formula 1 : Pilotes de leur destin

Beckham

Capitaines de la Coupe du Monde

Six Nations : Au contact… Personne n’aurait pu écrire ces histoires, mais qui mieux que Netflix pour vous les raconter ? pic.twitter.com/x4Qe4BQbIM — Netflix France (@NetflixFR) June 19, 2024

