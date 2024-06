Tower Bridge, avant-première et pop corn à Londres, les activations de Prime Video autour de la sortie du documentaire de Roger Federer

Pour promouvoir le documentaire consacré à Roger Federer disponible depuis ce jeudi 20 juin, Prime Video avait prévu quelques activations en amont afin de faire monter la pression chez les fans.

Après une projection organisée en mai dernier à New York en présence du suisse, Federer était à Londres la semaine dernière pour la soirée officielle réunissant de nombreux invités et médias.

Pour l’occasion, les quelques chanceux présents ont pu découvrir en avant-première le documentaire « Twelve Final Days » en présence de Federer. Bien évidemment, le pop corn était aux couleurs de l’évènement. Une soirée londonienne à laquelle était associée Rolex, sponsor historique de Roger Federer et qui est par ailleurs partenaire exclusif du documentaire Amazon.

Une soirée à laquelle a pu participer le compte français « Tennis Reporter » de Thomas Glavieux-Moreau.

Outre cette soirée londonienne, Prime Video a également diffusé hier sur les réseaux sociaux une vidéo montrant une opération de communication déployée sur le Tower Bridge. Une vidéo à première vue réelle mais en réalité, il semble bien que ce soit une FOOH (Fake Out Of Home) réalisée à l’aide du numérique.

Il y a quelques semaines en marge de Roland-Garros, nous avions demandé au journaliste Thibault Le Rol s’il avait pu visionner le documentaire. « J’ai eu un accès privilégié, effectivement » nous confiait-il. « Pas de l’entièreté du documentaire hélas mais j’ai pu voir quelques extraits ici et là… un peu plus que la bande-annonce. Les amis, préparez vos mouchoirs ! Préparez vraiment le paquet de mouchoirs. Ça va être chaud, vraiment. Pour les fans de Federer, ça va être très émouvant. Et pour les fans de tennis ce sera aussi un petit pincement au cœur. Il a vraiment joué le jeu dans les douze derniers jours de sa carrière, l’annonce de sa retraite, la Laver Cup, c’est vraiment chouette. C’est vraiment un parti pris, c’est un angle, un point de vue, les douze derniers jours de Federer en tant que tennisman. Ça fonctionne, ça marche bien, comme si on était dans la pièce.

Today sees the highly anticipated launch of ‘Federer: Twelve Final Days’ on @PrimeVideo. We are proud to support this intimate film that takes viewers behind the scenes in the final days of our Testimonee @rogerfederer’s illustrious tennis playing career. #RolexFamily #Perpetual pic.twitter.com/rPWhOF4gxF

— ROLEX (@ROLEX) June 20, 2024