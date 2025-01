Le Real Madrid prêt à céder aux sirènes du naming

Alors que Santiago Bernabeu – l’antre du Real Madrid – a bénéficié d’un magnifique lifting pour un coût total de plus d’1,7 milliard d’euros, la direction merengue a décidé récemment de renommer sobrement le stade « Bernabeu » en ôtant le prénom du mythique président qui a fait les beaux jours du club entre 1943 et 1978. Explications.

Bien que le Real Madrid soit devenu le premier club de football à dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires lors de la saison 2023/2024, la plus grande institution du ballon rond (15 Ligues des champions au compteur) ne compte pas se reposer sur ses lauriers et souhaite encore renforcer son impact en termes de merchandising. Et si le stade se nomme aujourd’hui Bernabeu sur tous ses supports de communication, c’est avant tout pour préparer le terrain à une future opération de naming.

Vers un naming proche de 40 millions d’euros ?

Cette opportunité – longtemps repoussée par de grandes équipes (à l’image du rival barcelonais qui a attendu 107 ans pour le faire) – est aujourd’hui une quasi obligation pour rester compétitif sur le Vieux Continent, que ce soit sportivement et économiquement. Dans les faits, le cabinet d’audit et de conseil marketing, Kroll, estimait il y a cinq ans à 36,5 millions d’euros les retombées annuelles pour le Real Madrid découlant d’un naming. Un coup de pouce tout simplement colossal tant cette manne financière pourrait encore prospérer à l’avenir. Toutefois, une telle décision ne pourra être entérinée qu’avec l’aval des socios madrilènes. Un dossier à suivre de près donc…