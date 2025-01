La Ligue 1 McDonald’s s’offre son Monopoly

Le célèbre jeu de société signé Hasbro lance sa première édition dédiée à l’univers de la Ligue 1 McDonald’s et de ses clubs de football.

Vous l’aurez peut-être remarqué, mais le Monopoly estampillé Ligue 1 McDonald’s a fait irruption dans l’Hexagone durant les Fêtes. A l’origine de ce projet, Sporeo Licence et Activation – l’agence officielle de la Ligue de Football Professionnel (LFP) également connue pour ses collaborations avec le Tour de France, les Jeux Olympiques Paris 2024 et la Coupe du Monde de Rugby 2023 – mais aussi Winning Moves, détenteurs des droits Hasbro.

Cette opération conforte ainsi l’attractivité accrue des marques de la LFP sur l’univers licensing.

« Ces nouveaux accords, et notamment celui avec MONOPOLY, sont de vrais marqueurs de l’intérêt croissant des acteurs de la licence et de la distribution pour les actifs de la LFP. La Ligue 1 McDonald’s dispose de nombreux atouts pour un licencié et/ou un distributeur : elle ne subit pas l’aléa sportif, elle s’appuie sur un storytelling fort et une aura nationale, tout en ayant un rayonnement régional. C’est un vrai feuilleton attendu et présent en permanence, d’août à mai chaque saison.

C’est un vrai plaisir d’être à l’origine du développement des actifs de marques de la LFP sur toutes ces catégories impactantes. Nous nous réjouissons de la confiance de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL sur ces sujets et nous sommes convaincus que nous pourrons porter les marques sur d’autres terrains et catégories de produits. » Benjamin RICHEZ, Directeur Associé département Licence et Activation Sporeo

La ligue 1, bien plus qu’un spectacle

« Les chantiers ont été nombreux pour LFP Media ces derniers mois avec le lancement d’un rebranding, en profondeur, des différentes compétitions du football professionnel (identités visuelles, habillages TV, dispositifs protocolaires dans le cadre des avant-matchs, identité sonore, génériques, trophées et récompenses individuelles…).

Pouvoir installer ces « nouvelles » marques et leurs assets et devenir désirable pour les acteurs de la licence et de la distribution deviennent des priorités pour la Ligue.

Le feuilleton sportif préféré des français doit être en capacité de pénétrer ces marchés porteurs, permettant aux marques (Ligue 1 McDonald’s, Ligue 2 BKT, Trophée des Champions et eLigue 1 McDonalds) de s’exprimer, mais également de valoriser et de donner de la visibilité aux clubs professionnels. Nous sommes donc ravis de confier nos assets à SPOREO, assurant ainsi le déploiement de nos marques auprès du plus grand nombre, pour toucher toujours plus de fans, et nous représenter auprès d’entreprises leaders, de marques iconiques sur ce marché de la licence. » Alexis MICHEL, Brand manager de LFP Media

Pour information la Ligue 1 est la compétition sportive préférée des Français avec 22 millions de personnes intéressées (enquête d’IPSOS de novembre 2023) et le premier spectacle vivant sur le territoire avec plus de 8 millions de spectateurs chaque saison dans les stades. De son côté, la licence LFP se compose des marques, compétitions et trophées du football français, des droits collectifs des clubs, ou encore de l’univers Mon Petit Gazon (MPG) / Mon Petit Prono (MPP).