TOP 150 des athlètes possédant le plus gros potentiel marketing en 2024 selon NorthStar Solutions Group (SportsPro Most Marketable Athletes)

Pour la 15ème année, le média anglais SportsPro dévoile son classement des 150 sportifs possédant le plus gros potentiel marketing en 2024.

Se basant sur de nombreux critères, le classement réalisé avec le cabinet de conseil NorthStar Solutions Group permet d’obtenir une cartographie des ambassadeurs potentiellement intéressants pour des annonceurs.

« Comme toujours, la liste 2024 est un mélange de noms connus et de stars émergentes qui ont tous captivé le public sur les terrains tout en utilisant leurs plateformes respectives pour offrir de la valeur à leurs partenaires commerciaux et sensibiliser à des causes sociales importantes » détaille Michael Long, directeur éditorial de SportsPro.

« Notre méthodologie d’évaluation améliorée, appliquée en partenariat avec SportsPro, démontre non seulement le potentiel commercial de ces athlètes, mais aussi leur influence sur la conduite d’un changement positif dans la société. Simone Biles illustre cet impact, ce qui fait d’elle une leader idéale pour la liste 2024. » ajoute Chris Collins, Président de NorthStar Solutions Group.

Simone Biles numéro 1 du classement 2024 !

Pour cette édition 2024, la première place du classement est occupée par Simone Biles. La gymnaste totalise un score de 96,19 sur 100.

Le podium est complété par Vincius Junior et LeBron James. Le reste du top 10 est complété par Caitlin Clark, Lionel Messi, Rebeca Andrade, Kylian Mbappe, Ilona Maher, Cristiano Ronaldo et Katie Ledecky.

