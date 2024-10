Tennis – Head numéro 1 des marques de raquettes en Europe au premier semestre 2024

Il y a quelques jours, la marque Head a annoncé être la marque de raquettes de tennis numéro 1 en Europe au premier semestre 2024.

Comme nous l’explique l’équipementier, Head était le numéro 2 en 2023 et est donc passé à la première place lors des six premiers mois de l’année avec une augmentation de 2% de sa part de marché en valeur, soit plus d’un tiers du marché de la raquette de tennis en Europe estimé à environ 120M€.

Nous n’en saurons pas plus sur les chiffres mais Head a enregistré « des chiffres de vente exceptionnels » sur les principaux marchés européens dont l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, la France et l’Espagne.

« Les performances de nos ambassadeurs, notamment Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Coco Gauff, ont joué un grand rôle. Tout comme l’équipe à l’origine de nos nouveaux produits très performants, dont la SPEED 2024, la gamme BOOM 2024 et les raquettes SPEED LEGEND 2024. Nous sommes également reconnaissants d’avoir une collaboration étroite et à long terme avec un large réseau de détaillants et de partenaires locaux, qui ont tous contribué à notre succès. » explique Ottmar Barbian, vice-président exécutif de Racquetsports chez Head, dans un communiqué.

Lors de notre dernière étude des équipementiers tennis réalisée à l’occasion de Roland-Garros 2024, Head était la seconde marque de raquettes la plus utilisée par le TOP 100 ATP avec 22 joueurs derrière Wilson (26).

