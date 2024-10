106 joueuses de football écrivent une lettre à la FIFA pour qu’elle renonce à son contrat sponsoring avec Aramco, le géant pétrolier saoudien

Ce matin, l’agence Reuters rapporte qu’une centaine de joueuses de football ont envoyé une lettre à la FIFA pour demander la fin du partenariat signé il y a quelques mois avec Aramco, le géant pétrolier saoudien.

En avril dernier, la FIFA et Aramco officialisaient un accord signé jusqu’en 2027 et incluant la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et la Coupe du Monde Féminine 2027. Un accord qui était dans les tuyaux depuis de nombreux mois, le médias anglais The Times l’estimait à 96 millions d’euros par an il y a un an.

Ce lundi, 106 joueuses professionnelles ont signé une lettre demandant à l’instance internationale de « reconsidérer ce partenariat et de remplacer Saudi Aramco par d’autres sponsors dont les valeurs sont en accord avec l’égalité des sexes, les droits de l’homme et l’avenir sûr de notre planète ».

« Athletes of the World » estime qu’Aramco joue un rôle majeur dans l’aggravation de la crise climatique et explique que la société est détenue à 98,5% par l’Arabie saoudite, « qui a un historique de violations des droits humains à l’encontre des femmes et d’autres minorités, notamment de la communauté LGBT »

