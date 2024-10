BoursoBank nouveau sponsor d’Alexis et Félix Lebrun, la drôle d’annonce signée de l’agence Buzzman

Depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024, les frères Lebrun, Alexis et Felix, sont devenus des personnalités médiatiques « grand public ».

Ces dernières semaines et en bons clients, Alexis et Félix ont multiplié les apparitions médiatiques. Leur spontanéité et l’authenticité leur a naturellement permis de se faire connaitre et apprécier de millions de français.

Une notoriété en augmentation sur laquelle de nombreuses marques vont tenter de surfer dans les semaines à venir. Après des contrat signés en amont des Jeux avec Carrefour ou encore Optic 2000, les propositions ne manquent pas.

Dernier exemple en date avec BoursoBank qui a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de partenariat avec les frères Lebrun signé par l’entremise de XIX Consulting.

« Même pas le temps d’annoncer qu’on les sponsorise qu’ils gagnent déjà de nouveaux titres »

Quelques jours après le titre de Champions d’Europe décroché en doubles par les frangins, BoursoBank fait dans l’original pour l’annonce.

Accompagnée de l’agence Buzzman, la banque en ligne a posté le message suivant sur ses réseaux sociaux : « Même pas le temps d’annoncer qu’on les sponsorise qu’ils gagnent déjà de nouveaux titres ».

A lire aussi