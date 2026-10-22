Le parcours du Tour de France 2027 a été dévoilé ce jeudi 22 octobre au Palais des Congrès de Paris. Pour sa 114e édition, la Grande Boucle s’élancera d’Édimbourg le 2 juillet avant de rejoindre Paris le 25 juillet. Un parcours de 3 479 kilomètres qui offrira une nouvelle vitrine internationale aux partenaires et aux territoires traversés.

Organisé par Amaury Sport Organisation (A.S.O.), le Tour de France débutera par trois étapes au Royaume-Uni, à travers l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles, avant de rejoindre la France par la Normandie.

🚩 Edimbourg ➡️ Paris 🏁 🤩 Here is the official route of the #TDF2027! 🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2027 ! https://t.co/0EtPvXzEq4 — Tour de France™ (@LeTour) October 22, 2026

Le peloton traversera ensuite plusieurs régions françaises, avec des passages dans les Alpes, les Cévennes et les Pyrénées. Au-delà des enjeux sportifs, ce parcours représente autant d’opportunités de visibilité pour les marques associées à l’événement.

De nouveaux sponsors pour le Tour de France 2027

Cette édition s’accompagnera de plusieurs évolutions dans le portefeuille de partenaires de la Grande Boucle.

Parmi les nouveaux annonceurs, Nivea Sun a signé un partenariat de cinq ans avec le Tour de France. La marque de protection solaire rejoindra notamment la caravane publicitaire dès 2027, un dispositif emblématique permettant aux sponsors d’aller à la rencontre des spectateurs tout au long du parcours.

Autre changement majeur, Sanofi succédera à Krys comme sponsor officiel du Maillot Blanc, l’un des quatre maillots distinctifs de la compétition.

Castelli devient également l’équipementier des maillots distinctifs, renforçant la visibilité de la marque italienne sur l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde.

Un levier de visibilité pour les territoires et les marques

Avec un Grand Départ britannique et des étapes dans plusieurs régions françaises, le Tour de France 2027 confirme son rôle de plateforme de communication internationale pour les sponsors, les collectivités et les destinations touristiques.

A.S.O. pourra également s’appuyer sur ses événements cyclosportifs pour prolonger l’activation de ses partenariats. L’Étape du Tour de France, organisée le 11 juillet entre Cluses et Les Saisies, réunira les amateurs sur un parcours de 154 kilomètres.

L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift, programmée le 8 août en Auvergne, complétera ce dispositif en proposant une expérience de 138 kilomètres.

Entre nouveaux partenaires, présence dans la caravane publicitaire, visibilité des maillots et événements grand public, l’édition 2027 multipliera les occasions d’activation commerciale autour de la Grande Boucle.