Van Rysel franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en faisant son entrée sur le marché du VTT. À l’occasion du Roc d’Azur CIC 2026, la marque haut de gamme de Decathlon dévoile le RCR-XC, un premier VTT de compétition conçu pour rivaliser au plus haut niveau mondial.

Déjà présente sur la route, le gravel et le triathlon, Van Rysel poursuit ainsi sa diversification avec l’ambition de devenir une référence mondiale du cyclisme. Une stratégie qui prolonge notamment le lancement du RCR-F en 2025, son vélo de route aérodynamique développé pour la compétition.

Un partenariat stratégique avec DECATHLON FORD dès 2027

Pour accompagner cette nouvelle offensive, Van Rysel deviendra l’équipementier officiel en vélos et textiles de l’équipe DECATHLON FORD à partir de 2027.

La marque pourra ainsi s’appuyer sur des athlètes de premier plan, dont Luca Martin, Samara Maxwell et Savilia Blunk, pour développer et promouvoir ses produits.

Ce modèle de collaboration entre équipementier et équipe professionnelle s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Van Rysel auprès de Decathlon CMA CGM sur route.

Une nouvelle gamme commerciale à partir de 2027

Sur le plan technologique, le RCR-XC adopte des roues de 32 pouces et un cadre carbone annoncé 230 grammes plus léger que celui du VTT 29 pouces actuellement utilisé par DECATHLON FORD. Selon les essais en soufflerie réalisés par Van Rysel, le nouveau modèle permettrait également un gain aérodynamique de 15,5 watts à 35 km/h.

« Développer la machine la plus rapide du monde n’a de sens que si elle est emmenée par les meilleurs athlètes de la planète. Aujourd’hui, c’est un honneur et une immense fierté pour moi de vous l’annoncer : VAN RYSEL devient l’équipementier vélo et textile officiel de l’équipe DECATHLON FORD dès la saison 2027 ! », déclare Nicolas Pierron, CEO de VAN RYSEL

Commercialement, une première collection textile VTT sera lancée en Europe courant 2027, avant une expansion vers d’autres marchés, notamment les États-Unis.

Le RCR-XC sera d’abord réservé aux coureurs professionnels, avant une commercialisation dont la date reste à préciser.

Avec cette arrivée dans le VTT, Van Rysel entend transformer son expertise du haut niveau en nouveau relais de croissance, tout en renforçant son positionnement sur le marché international du cycle.