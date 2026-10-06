Le Roc d’Azur CIC revient du 7 au 11 octobre 2026 à Fréjus pour sa 42e édition. Organisé par A.S.O., le rendez-vous dédié au vélo et à l’outdoor réunira près de 19 000 participants, avec 100 000 visiteurs attendus pendant cinq jours.

Au-delà des compétitions, le Roc d’Azur CIC s’impose comme une importante vitrine commerciale pour les acteurs du cycle. Installé sur la Base Nature François Léotard, son salon gratuit rassemblera près de 300 marques et exposants sur 45 000 m², avec la présentation de produits, innovations et collections à destination des pratiquants.

Le CIC poursuit son naming du Roc d’Azur

Partenaire titre depuis 2024, le CIC associe de nouveau son nom au Roc d’Azur. Comme nous l’évoquions lors de l’annonce du naming entre le CIC et le Roc d’Azur, la banque avait renforcé à cette occasion sa présence dans l’univers du cyclisme.

Côté partenaires, Thule comme partenaire Premium et Canyon comme partenaire majeur. Le dispositif commercial réunit également plusieurs acteurs majeurs de l’univers du vélo et du sport, parmi lesquels Alltricks, Ekoï, Garmin, Shimano et Škoda.

Le dispositif est complété par plusieurs fournisseurs officiels, parmi notamment ABUS, Andros Sport, Continental et Julbo,

Sur le plan sportif, huit catégories d’épreuves figurent au programme entre VTT, gravel, vélo de route, trail ou encore randonnée. L’édition 2026 accueillera plusieurs nouveautés, parmi lesquelles le Canyon Gravel Roc Sprint, l’Ekoï Cyclo Roc et la Rando Rouge du Rocher.

Des personnalités comme Pauline Ferrand-Prévot, Cédrine Kerbaol, Julien Absalon ou encore Mathis Azzaro sont également annoncées.

Le dimanche 11 octobre, l’épreuve phare du Roc d’Azur CIC sera diffusée en direct sur la chaîne L’Équipe, offrant une exposition nationale supplémentaire à l’événement et à ses partenaires.