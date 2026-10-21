NIVEA SUN s’associe au Tour de France et au Tour de France Femmes avec Zwift pour cinq ans. La marque de protection solaire déploiera plusieurs activations auprès des spectateurs dès 2027.

NIVEA SUN rejoint le portefeuille de partenaires du Tour de France. La marque du groupe allemand Beiersdorf devient la protection solaire officielle de la Grande Boucle et du Tour de France Femmes avec Zwift, dans le cadre d’un accord de cinq ans qui débutera en 2027.

Signé à Paris par Vincent Warnery, directeur général de Beiersdorf, et Yann Le Moënner, directeur général d’Amaury Sport Organisation (A.S.O.), ce partenariat couvre plus de 20 pays européens.

Pour NIVEA SUN, l’objectif est de profiter de la visibilité de l’épreuve, qui rassemble entre 10 et 12 millions de spectateurs sur les routes, pour sensibiliser le public aux risques liés à l’exposition aux UV.

Echantillons et animations interactives avec la Caravane

La marque intégrera notamment la caravane publicitaire, avec des distributions d’échantillons et des animations interactives. Elle sera également présente dans les fan parks et les villages du Tour.

Des opérations commerciales accompagneront ce dispositif, avec notamment une édition limitée Tour de France commercialisée en magasin et en ligne. Les premières activations en point de vente sont prévues dès mars 2027.

Ce partenariat marque aussi un retour de NIVEA dans le cyclisme, après avoir sponsorisé l’équipe NIVEA-Fuchs de Fiorenzo Magni dès 1954.

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