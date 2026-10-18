Sanofi devient le nouveau partenaire du maillot blanc du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift dès 2027. Le groupe biopharmaceutique succède à Krys chez les hommes et à Liv chez les femmes.

Le maillot blanc du Tour de France change de sponsor. À partir de 2027, Sanofi s’affichera sur la tunique récompensant le meilleur jeune coureur de moins de 25 ans, aussi bien sur le Tour masculin que sur le Tour de France Femmes avec Zwift.

Le groupe biopharmaceutique français succédera à Krys, partenaire du maillot blanc masculin depuis 2015, et à Liv chez les femmes. L’accord porte sur plusieurs éditions, sans durée précise communiquée.

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Déjà partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que des 24 Heures du Mans, Sanofi poursuit ses investissements dans le sponsoring sportif.

Sensibilisation dans les villes-étapes

Ce partenariat permettra notamment au groupe de déployer des opérations de sensibilisation à la santé dans les villes-étapes, les fan zones et le long du parcours, en collaboration avec des professionnels de santé et des associations de patients.

« Le Tour de France possède une capacité unique à toucher des millions de personnes, en France et dans le monde entier », souligne Belén Garijo, directrice générale de Sanofi.

L’entreprise bénéficiera d’une exposition internationale importante : selon les chiffres communiqués, 10 à 12 millions de spectateurs se rassemblent chaque année sur les routes du Tour, diffusé dans 190 pays.

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