Jay-Z inspire la campagne « Only See Great » de Puma mettant en scène Bolt, Neymar, Duplantis, Griezmann…

Cette semaine, Puma a dévoilé sa nouvelle campagne publicitaire mettant en scène ses principaux ambassadeurs, d’Usain Bolt à Neymar JR en passant par Lewis Hamilton.

A quelques mois maintenant de l’UEFA Euro 2020, de la Copa America et des JO de Tokyo, l’équipementier allemand lance sa campagne globale « Only See Great ».

Outre une collection de produits spécifiques, la campagne marketing mettra en avant les principaux ambassadeurs de la marque et notamment leur parcours. « Cette campagne représente l’idée même du dépassement de soi, de se surpasser pour parvenir au bonheur et au succès, et comment ces émotions ont évolué au sein de la crise sanitaire » précise le communiqué. A l’origine du projet, Puma cite le rappeur Jay-Z.

« Il faut y croire pour le voir »

Neymar Jr, Winnie Harlow, Antoine Griezmann, Mondo Duplantis, Usain Bolt, Cara Delevingne, Lewis Hamilton, Virat Kohli, Kyle Kuzma ou encore Pep Guardiola seront les principaux visages de cette campagne.

« À l’origine, Jay-Z nous a partagé ses réflexions personnelles sur sa vision de la société lors de nos premiers échanges durant la conception de produits », ajoute Adam Petrick, directeur mondial de la marque et du marketing chez PUMA. « Ses mots représentent parfaitement le message que nous voulons transmettre en tant que marque en cette année 2021 marquée par des événements sportifs et des moments culturels phares, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo. Je pense que le fil conducteur de cette nouvelle campagne consiste à ne garder que les moments uniques. »