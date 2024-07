Basket : NBC Amazon et Disney nouveaux diffuseurs de la WNBA pour 2,2 milliards de dollars sur 11 ans ?

Cette semaine, plusieurs médias américains annoncent la signature d’un nouveau contrat TV très lucratif pour la Women’s National Basketball Association (WNBA).

Selon le Washington Post ou encore The Athletic, la ligue féminine de basket a signé avec NBC, Amazon et Disney pour un montant de 2,2 milliards de dollars sur 11 saisons, soit une moyenne de 200M$ par saison. Deux autres packages pourraient encore rapporter 60 millions de dollars supplémentaires par an ajoute The Athletic.

Le contrat actuel rapporterait environ 50 millions de dollars par saison (Disney, Ion, CBS, Amazon) et s’achèvera à l’issue de la saison 2025.

