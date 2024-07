Interview : Bruno Censier, directeur de la marque Krys (Premier bilan du Tour de France 2024)

Pour ce Tour de France 2024, Krys célèbre ses 10 ans en tant que partenaire du Maillot Blanc qui récompense le meilleur jeune.

Pour en savoir plus sur la stratégie de la coopérative spécialisée dans l’optique et l’audition, nous avons posé quelques questions à Bruno Censier, directeur de la marque Krys.

Sport Buzz Business : A quelques jours de l’arrivée, quel premier bilan tirez-vous de ce Tour de France 2024 ?

Bruno Censier : Le premier bilan est positif. En sponsoring, il y a des choses que l’on maîtrise et d’autres que l’on ne maîtrise pas. En amont, on maîtrise certaines visibilités, la caravane, les activations, des choses que l’on produit. Ce qu’on ne maîtrise pas, c’est le côté sportif et la visibilité que va offrir le Maillot Blanc.

Cette année, Tadei Pogacar ne pouvait plus le porter. Il a été un formidable ambassadeur ces dernières années. On est plutôt ravi qu’une grande personnalité comme Remco Evenepoel ait pris sa succession. Il va finir probablement sur le podium. Le Maillot Blanc offre une visibilité même si on sait très bien que c’est lié à l’aléa sportif… on a eu des années exceptionnelles.

« Ce qu’on ne maîtrise pas, c’est le côté sportif et la visibilité que va offrir le Maillot Blanc »

SBB : Au début du Tour vous avez offert un maillot collector à Tadej Pogacar, est-ce qu’il a apprécié le geste ?

BC : Ça nous tenait à cœur, il l’a porté 75 fois et 72 fois de suite. C’est un coureur qui a vraiment honoré ce maillot de la jeunesse. Il l’aimait, ça se voyait. Il nous a apporté de l’affect. Jusque là, il n’y avait pas beaucoup d’affect sur ce maillot… c’est le quatrième maillot de la Grand Boucle… je crois qu’il l’a transformé en démontrant qu’on peut avoir 20 ans, 21 ans et passer du blanc au jaune. Il fallait qu’on le remercie et qu’on lui fasse une surprise. Je crois qu’il a été assez ému. J’étais sur la scène à ce moment-là pour lui remettre. Il était un peu scotché. Le lendemain, il a reposté une photo sur ses réseaux sociaux, il a joué le jeu. C’est aussi ça qu’on vient chercher.

https://www.instagram.com/p/C8zQeAFo_xX/

SBB : Avez-vous songé à signer un contrat de sponsoring individuel avec Tadej Pogacar afin de poursuivre une histoire ?

BC : Du tout. Je crois qu’il faut séparer les choses. On reste cohérent autour du maillot blanc.

« Il y a un sujet que je regarde d’un peu plus près, c’est l’eSport. Ca ferait sens »

SBB : Quel était le dispositif de Krys au sein de la Caravane Publicitaire ?

BC : Krys célèbre ses 10 ans en tant que partenaire du Maillot Blanc cette année. C’était l’occasion de renouveler la caravane qui portait ces dernières années un message lié à notre production française. On a voulu renouveler le genre pour être un peu moins institutionnel. Elle devait être beaucoup plus populaire et porter notre métier plus directement. On a tout axé sur l’interaction avec le public. On a un char audio avec un gros casque et une boule à facettes qui diffuse un message de prévention expliquant que la musique, c’est bien, mais le son, c’est bon, mais pas à fond. Les autres messages sont des messages de protection des yeux tout en étant dans le fun.

La caravane, entre autres, nous permet d’ambiancer un peu la foule, parce que c’est ça l’objectif quand même. On distribue un bob, un des goodies clés du Tour. On fait des collectors en le changeant chaque année. Et comme les spectateurs apprécient notre bob, on a décidé d’en faire un véhicule !

SBB : Un mot sur les activations chez les opticiens, que proposent-ils ?

BC : Pendant les trois semaines du Tour, nos magasins sont invités à se mettre aux couleurs de l’évènement. Sur chaque étape, nous avons un bus de la vue et l’audition qui fait du dépistage gratuit au départ ou à l’arrivée. On met également à disposition de nos magasins des lots à faire gagner. C’est à leur disposition, ce sont des indépendants, sur les 1 000 magasins, entre 700 et 800 jouent le jeu. C’est quand même assez fort.

« Le sponsoring c’est du temps long pour s’inscrire profondément dans l’esprit des gens »

SBB : Quelle valorisation média faites-vous de ce partenariat avec le Tour de France ?

BC : On a des équivalents publicitaires extrêmement valorisants qui peuvent varier d’une année à l’autre compte tenu, justement, de la visibilité du Maillot Blanc. Je pense que cette année, ça sera sûrement un peu moins fort parce que nous n’aurons pas trois Une de L’Equipe avec Tadej (rires)…

Pour autant, on estime que le jeu en vaut la chandelle mais que l’équivalent publicitaire est à relativiser. Ce qu’on regarde le plus, c’est les études Kantar faites sur les spectateurs et les téléspectateurs, sur la notoriété, l’image, l’opinion de la marque. Parce que le sponsoring, c’est du temps long. On fait aucune action directe sur le commerce pendant le Tour de France, il n’y a aucun drive-to-store. Quand on fait du dépistage, on n’envoie pas un bon pour leur dire d’aller en magasin. D’abord, ça serait totalement interdit. et notre fonctionnement, nos valeurs, nous l’interdisent aussi.

Le sponsoring c’est du temps long pour s’inscrire profondément dans l’esprit des gens, avoir de la notoriété spontanée… Le chiffre qui me plaît le plus, c’est l’opinion des français sur Krys. Il y en a 54% qui ont spontanément une très bonne opinion. Quand vous prenez un échantillon qui sait que nous sommes sponsor du Tour de France, notamment avec le Maillot Blanc, ce chiffre monte à 71%. Il y a ce j’appelle un transfert de valeurs de 17 points qui montre bien que la valeur, l’affect du Tour de France, rejaillit sur la marque.

SBB : Vous parlez de temps long dans le sponsoring. Le contrat actuel est signé jusqu’en 2026. Vous souhaitez vous inscrire encore plus dans la durée et prolonger l’aventure ?

BC : Le temps de la réflexion n’est pas arrivé. Je pense qu’on va s’y mettre en début d’année prochaine. Et évidemment, en discussion avec nos associés, c’est eux qui décideront au final. Moi, ma recommandation en tant que directeur de marque serait évidemment de prolonger ce partenariat qui est extrêmement bon pour la marque, qui lui fait du bien en termes de notoriété, en termes d’image, en termes de présence et de fierté de réseau.

SBB : Est-ce qu’il y a d’autres assets sportifs dans lesquels Krys est partenaire ? Recevez-vous beaucoup de propositions sponsoring ?

BC : Quand on est sponsor majeur, on est ultra sollicité par tout type d’organisation sportive… ça nous fait chaud au cœur parce qu’on est globalement un réseau très sportif. La ligne, au niveau national, c’est de la cohérence. Donc, nous n’irons pas, à priori, sur d’autres sports. Les investissements sont importants sur le Tour de France et le Tour féminin. Il y a plutôt matière à se développer un peu plus sur le vélo, développer un certain nombre d’activations pour aller encore un peu plus loin et soutenir le cyclisme féminin qui en a grandement besoin. Au niveau local, les opticiens ont une liberté pour sponsoriser le club local, c’est leurs deniers.

Il y a un sujet que je regarde d’un peu plus près, c’est l’eSport. Ca ferait sens. Quand on est un opticien et qu’on voit le temps que passent ces joueurs sur les écrans. Il y a peut-être matière à y aller en ayant un rôle. C’est ça qui m’intéresse, c’est y aller aussi avec du sens. Nous sommes attentifs à l’évolution des audiences, bien sûr, de ce qui se passe, de son développement qui est dingue.

SBB : Il y a un événement planétaire qui arrive en France dans quelques jours. Allez-vous essayer de surfer sur la thématique des JO de Paris 2024 ou vous resterez éloigné sachant qu’Optic 2000 et Supporter Officiel ?

BC : Non, pas du tout. On ne joue pas avec l’ambush marketing. On a nous-mêmes été embêtés par une ou deux marques pendant ce tour, donc on sait ce que c’est.

