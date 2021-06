UEFA Euro 2020 – La technologie Blockchain s’invite sur le Trophée de meilleur buteur sponsorisé par Alipay

A l’occasion de l’Euro 2020, l’UEFA a signé une nouveau partenariat blockchain de 5 ans avec AntChain. La technologie sera notamment associée au trophée du meilleur buteur de la compétition.

Parrainé par le service de paiement Alipay propulsé par AntChain, le trophée du meilleur buteur de l’Euro 2020 aura un code qui garantira un enregistrement permanent dans la blockchain.

Le Trophée Alipay, sculpté dans la forme du caractère chinois 支 (prononcé zhi, et signifiant paiement ainsi que soutien) représente un joueur aux pieds nus.

We’re thrilled to announce that AntChain has become the official global blockchain partner of @UEFA #EURO2020 !

Summer is here. Are you a #football fan? #EUROtopscorer #soccer #sports pic.twitter.com/z9i1ZN3zJc

— Alipay (@Alipay) June 10, 2021