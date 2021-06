ibis Budget et Decathlon lancent le « Smart Sport Tour »

En début de semaine, ibis budget et Decathlon ont annoncé leur association et le lancement du « Smart Sport Tour ».

A partir du 12 juin, les hôtels économiques du groupe Accor et l’enseigne d’articles de sport vont proposer des sessions de sport gratuites dans 52 ibis Budget.

Ces sessions de « Smart Sport » comprendront des exercices faciles et accessibles à tous en se servant d’objets du quotidien. Disponibles à l’accueil des hôtels, des accessoires Decathlon peuvent être également utilisés dans les chambres ou sur les divers parcours aménagés, dans et autour de l’hôtel. Les 104 sessions de sport seront encadrées par des coachs de TRAIN ME, partenaire Decathlon.

« Parce qu’il est aujourd’hui essentiel de faire de nos hôtels de vrais lieux de vie pour nos clients et renforcer notre positionnement Smart et Sport, nous avons à travers ce partenariat la volonté d’enrichir et dynamiser nos hôtels » précise Florence Liger-Tourres, Directrice Marketing ibis Family Europe du Sud, dans un communiqué. « Pour transformer nos hôtels en terrain de jeu, nous nous sommes naturellement associés à Decathlon. Début 2020 déjà, nous mettions à disposition de nos clients, à la réception de nos 350 hôtels, des kits sportifs Decathlon. Nous sommes aujourd’hui très fiers de passer une étape supplémentaire dans notre collaboration pour offrir à nos clients et aux habitants à proximité de nos hôtels des moments sportifs et ludiques, que chacun peut venir expérimenter seul ou en famille »