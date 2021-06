Football – Umbro sort des maillots de gardien 2021-2022 au look lifestyle pour Caen, Reims et Guingamp

Aujourd’hui, Umbro a dévoilé une collection de nouveaux maillots de gardien de but pour la saison 2021-2022 du Stade Malherbe Caen, du Stade de Reims et de l’En Avant Guingamp.

Pour tenter de renouveler l’offre des maillots de gardien, l’équipementier a décidé de jouer la carte du lifestyle avec des jerseys colorés à la coupe polo potentiellement portable en dehors des terrains. Des maillots qui seront portés par les gardiens sur les terrains de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT et en vente entre 60 et 90€ en fonction du club.

« Ces maillots uniques développés par l’équipementier anglais témoignent une fois encore de sa créativité, de son authenticité, et de son héritage unique puisque ceux-ci sont directement inspirés de Jorge Campos, le gardien mexicain emblématique vêtu par Umbro dans les années 90, très remarqué l’époque du fait de son style vestimentaire excentrique » précise le communiqué. « Ces maillots surprenants à l’époque, et encore aujourd‘hui, présentent des designs graphiques originaux composés de diverses formes abstraites et multicolores. »

Le maillot de gardien, futur « eldorado » du merchandising des clubs et des équipementiers ? Avec cette initiative, nombreux seront les fans à demander à leurs clubs et aux équipementiers d’exprimer leur créativité et originalité sur le maillot du gardien plutôt que sur les maillots domicile, extérieur, third ou encore fourth.

Ces maillots de gardien trouveront ils rapidement leur public, offrant un relai de croissance potentiel aux marques et clubs ?

Stade Malherbe Caen (1 maillot) : imprimé artistique original Or sur fond noir.

Le Stade de Reims (2 maillots) : un maillot jaune, l’autre vert

« Ils s’inspirent directement d’une réinterprétation du maillot de Jorge Campos (Mexique), reprenant des éléments et références aztèques telles que le soleil entourant le logo du club et les éclairs en rapport avec la personnification du dieu Tlaloc ; un être mythique vêtu avec splendeur et portant une coiffure de plumes multicolores. »

En avant Guingamp (3 maillots) : royale bleu/rose, verte/jaune et jaune/noir.