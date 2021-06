Just Eat mise sur Eric Cantona, Fernando Torres, Virgil van Dijk, Gianluigi Buffon et Lukas Podolski pour sa campagne de l’Euro 2020

Partenaire Officiel de l’UEFA Euro 2020, la plateforme de livraison de repas Just Eat a décidé de miser sur Eric Cantona pour rythmer ses prises de parole à l’occasion de la compétition.

Afin de développer sa notoriété et travailler sa préférence de marque en Europe, Just Eat lance une campagne publicitaire d’envergure qui mettra en scène l’ancien international français et d’autres icônes du ballon rond comme Fernando Torres, Virgil van Dijk, Gianluigi Buffon et Lukas Podolski.

Dans la vidéo « The Delivery » (la livraison parfaite) ci-dessous, Just Eat met en scène Eric Cantona, impatient de recevoir sa commande pendant un match de l’Euro 2020.

« Avoir une grande star du football comme Eric Cantona à bord de la campagne de sponsoring de Just Eat est incroyablement excitant – nous savons que nos clients sont prêts à se plonger dans le tournoi et leur fournir la nourriture qu’ils veulent, quand ils le veulent, fait partie de l’expérience. » précise Méleyne Rabot, Directrice Générale de Just Eat France, dans un communiqué.

Pour Just Eat, Eric Cantona également écris un poème, « The Road ».

Just Eat x Fernando Torres

Just Eat x Gianluigi Buffon

Just Eat x Lukas Podolski

Just Eat x Virgil van Dijk

Parmi les activations, Just Eat a bien évidemment profité de son statut de partenaire officiel pour mettre en jeu de nombreuses places pour assister à des matchs de l’UEFA Euro 2020.

Récemment, c’est Hotels.com, partenaire de l’UEFA Champions League, qui avait fait appel à Eric Cantona dans un spot promotionnel.