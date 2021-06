L’évolution des ballons officiels de l’UEFA Euro entre 1698 et 2020 (2021)

A l’occasion de l’UEFA Euro 2020 qui débute ce vendredi 11 juin 2021, l’organisation revient sur l’évolution des ballons adidas du championnat d’Europe des Nations utilisés depuis 1968.

1968 : Telstar Elast

L’adidas Telstar tient son nom des Telstar, des satellites de communication, qui étaient sphériques et pourvus de panneaux solaires, ce qui leur conférait des allures de ballon de football.

1972 : Telstar Durlast

L’édition organisée en Belgique a vu l’arrivée d’une version similaire à celle vue quatre ans plus tôt. Le Telstar Durlast disposait simplement d’un nouveau revêtement et d’une technologie plus moderne qui augmentait son étanchéité.

1976 : Telstar Durlast

Le vernissage accru de ce ballon augmentait son étanchéité.

1980 : Tango River Plate

Il s’agissait du premier ballon Tango utilisé à l’EURO. Initialement utilisé lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1978, il faisait référence à la culture du pays hôte, l’Argentine.

1984 : Tango Mundial

Premier ballon non composé de cuir, il était fait d’un matériau novateur et présentait un système d’amorti amélioré qui facilitait la conduite de balle. Il s’agissait du premier ballon officiel à présenter une inscription spécifique pour l’EURO.

1988 : Tango Europa

Un revêtement amélioré ainsi que des coutures thermocollées ont été ajoutées à ce ballon pour augmenter son imperméabilité.

1992 : Etrusco Unico

Également utilisé lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie ainsi qu’aux Jeux olympiques 1992 de Barcelone, ce ballon tient son nom et son style antique de l’art des Étrusques, un peuple de la Rome antique. Trois lions étrusques ornent chacune des 20 triades tirées du Tango.

1996 : Questra Europa

Premier ballon officiel de l’EURO à présenter des touches colorées, il s’agissait d’une variante du Questra utilisé lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 aux États-Unis. Pour cet EURO 96, le ballon présentait des lions et des roses rouges, symboles de l’Angleterre, le pays hôte.

2000 : Terrestra Silverstream

Le nom et le style de ce ballon faisaient référence aux nombreux cours d’eau présents en Belgique et aux Pays-Bas, les pays hôtes de la compétition. Il marquait une petite révolution pour adidas, qui lançait une couche extérieure novatrice dont le but était de rendre le ballon plus lisse au toucher, plus facile à contrôler et plus précis.

2004 : Roteiro

Le mot portugais « Roteiro » se traduit par « plan de route » ou « carte routière » et renvoie aux découvertes réalisées par les explorateurs portugais, notamment Vasco da Gama, aux 15e et 16e siècles. Pour la première fois, l’affiche de chaque match ainsi que la date, le stade et les coordonnées du stade sont inscrits sur les ballons.

2008 : Europass

Composé de 14 panneaux contre 32 auparavant, l’Europass disposait d’une texture spécifique à la surface. Le but était d’offrir aux gardiens et aux joueurs une meilleur adhérence. Une version argentée de ce ballon, l’Europass Gloria, a été utilisée en finale.

2012 : Tango 12

Conçu pour rendre hommage aux ballons Tango des années 1980, le ballon de l’UEFA EURO 2012 était orné de lignes colorées inspirées des drapeaux de la Pologne et de l’Ukraine, les pays hôtes. En plus du design Tango, ce ballon présentait des décorations célébrant l’art décoratif du papier découpé, une tradition issue des régions rurales de ces deux pays.

2016 : Beau Jeu

Utilisé lors de la phase de groupes de l’EURO 2016, le Beau Jeu était bleu, blanc, rouge, comme le drapeau de la France, pays hôte. Il présentait également des éléments argentés faisant référence au trophée du Championnat d’Europe de l’UEFA. Une variante du Beau Jeu, le Fracas, a été utilisée à partir de la phase à élimination directe.

2020 : Uniforia

Dévoilé en novembre 2019, le nom de l’Uniforia mélange « Unité » et « Euphorie » pour faire référence aux émotions suscitées par les grandes compétitions internationales. L’EURO 2020 se jouera sur 11 pays différents. L’Uniforia célèbre l’union. Sur le plan visuel, il se compose de lignes audacieuses noires qui représentent l’abolition des frontières incarnée par ce format transcontinental. Ces éclairs épais sont entrecoupés de touches colorées et flashy qui représentent la diversité du tournoi et la fusion des cultures.