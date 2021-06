Droits TV Ligue 1 Uber Eats – Que retenir de l’interview de Maxime Saada (Canal+) dans l’After Foot ?

Hier, Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe Canal+, était sur le plateau de l’émission « L’After Foot » sur RMC.

Pendant plus d’une heure, Maxime Saada a répondu aux nombreuses questions de l’équipe de l’After. L’occasion de revenir sur le dossier actuel des droits TV de la Ligue 1 Uber Eats et de la valorisation du produit.

« Il y a une certaines urgence pour tout le monde et à commencer pour les clubs. On est tous inquiets par la situation »

« Au global sur la dernière saison, on a payé 371 millions d’euros, on a diffusé 194 matchs, ca fait 1,9M€ le match, c’était le prix de la saison d’avant où on payait 2M€ par match ».

Il y a un écart d’audience de 1 à 10 entre le premier choix de la Ligue 1 et les choix entre 7 et 10. En TOP 14 c’est plus homogène. Il y a des matchs qui n’intéressent pas les gens et si on doit renforcer la valeur du produit, c’est en concentrant les ressources. En Pro D2, on fait deux fois plus d’audience avec la principale affiche qu’en Ligue 2. Le produit Pro D2 vaut deux fois plus.

« Je n’ai pas exigé la Ligue 1 à 18 clubs mais je partage la vision de Labrune (Président de la LFP). De mon point de vue, à terme, il faudra un passage à 16 clubs, ce serait nécessaire. »

« Oui nous voulons l’affiche du dimanche 21h et samedi 17H. »

« il fallait 4,8 millions d’abonnés pour Médiapro pas 3,5 ».

« On a vu sur le dernier appel d’offres Amazon se positionner, aujourd’hui c’est 2 milliards d’euros de dépenses dans les droits sportifs »

« Canal + n’est pas tout seul…. On a vu par le passé d’autres diffuseurs arriver comme TPS, Orange, beIN SPORTS, RMC Sport, Médiapro que je n’ai pas vu arriver, je le reconnais. Nous ne sommes pas pas en situation aussi forte que vous l’imaginez… […] On a vu sur le dernier appel d’offres Amazon se positionner, aujourd’hui c’est 2 milliards d’euros de dépenses dans les droits sportifs, je ne suis pas sur qu’Amazon ne sera pas là, Discovery était là au dernier appel d’offres… Je ne suis pas certain que dans quelques jours il n’y ai pas une offre d’Amazon »

« La Premier League sera sur Canal+ la saison prochaine, la Ligue des Champions est de retour avec les 2 principales affiches.. Avec la Ligue 1, on a encore le lot des 28 matchs mais on peut se retrouver dans une situation dans laquelle on demanderait à restituer ce lot… »

https://www.youtube.com/watch?v=3rm3Wto0VXQ&ab_channel=RMCSportRMCSportVerified

https://twitter.com/AfterRMC/status/1402713500175241217