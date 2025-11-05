Un sponsoring pour briser les tabous masculins : TENA Men devient partenaire du XV de France

TENA Men devient partenaire du XV de France masculin : un accord inédit entre santé et sport pour briser les tabous sur les fuites urinaires et promouvoir un message de confiance et de solidarité.

TENA Men, marque du groupe Essity, leader mondial de l’hygiène et de la santé, rejoint la Fédération Française de Rugby (FFR) en tant que partenaire de confiance du XV de France masculin. Un partenariat inédit entre un acteur de la santé intime et l’un des symboles du sport français, qui ambitionne de lever les tabous autour des fuites urinaires masculines.

Un homme sur quatre de plus de 40 ans serait concerné par ces troubles, soit 5,2 millions d’hommes, mais seuls 11 % utilisent des protections adaptées. Pour TENA Men, le rugby représente un terrain d’expression idéal : collectif, sincère et bienveillant.

« Avec TENA, nous nous engageons à briser les tabous sur le sujet de l’incontinence. En nous associant à la Fédération Française de Rugby, nous voulons montrer que les hommes concernés peuvent continuer à vivre pleinement, à pratiquer du sport et à rester dans le match », explique Cerise Prat, Directrice Marketing South West Region chez Essity.

Une campagne à la télé pour la tourné d’automne

Du côté de la FFR, ce partenariat s’inscrit dans une volonté assumée d’ouverture :

« Nous sommes très heureux d’accueillir TENA Men parmi nos partenaires. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre volonté d’aborder avec authenticité et responsabilité des sujets de société qui peuvent toucher tout le monde », souligne Jean-Marc Lhermet, Vice-président de la FFR.

Au-delà de la visibilité maillot ou médiatique, ce sponsoring de sens s’appuie sur une campagne nationale TV et digitale lancée à l’occasion de la tournée d’automne 2025, incarnée par Grégory Aldritt, Anthony Jelonch et Julien Marchand. La marque déploiera également un jeu-concours pour renforcer l’engagement du public via des dotations exclusives.

Dans un paysage du sport business en quête de sens, l’association entre TENA Men et le XV de France illustre une tendance forte : celle de partenariats à impact sociétal, capables de conjuguer performance marketing, authenticité et responsabilité.

