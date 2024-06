UEFA Euro 2024 : Le bandeau de Memphis Depay avec les Pays-Bas fait beaucoup parler

Ce soir, l’Equipe de France affronte les Pays-Bas pour son second match de poule de l’UEFA Euro 2024.

Pour ce match, le bandeau porté par Memphis Depay devrait susciter de nombreuses discussions chez les supporters massés devant les écrans.

Un accessoire de mode et certainement de confort pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais qui le porte depuis les derniers matchs dont le premier de l’Euro 2024.

Sur le bandeau blanc, vierge de tout équipementier, on retrouvait face à la Pologne le numéro 10 ainsi que l’inscription « Who cares? ». « Une référence à la question d’un journaliste à propos de son nouveau look après un match amical » précise RMC Sport.

En personnalité influente, Memphis, ambassadeur de Puma, a semble-t-il lancé une mode aux Pays-Bas. Plusieurs magasins seraient ainsi en rupture de stock de bandeaux. « Une friterie a même fait les titres de la presse locale en proposant un bandeau blanc pour toute commande passée ».

Selon plusieurs médias hollandais, Memphis préparerait même une chanson Il sortira bientôt une nouvelle chanson, « une réponse à l’agitation autour de son accessoire tant discuté ».

🇳🇱 Le bandeau porté par Memphis Depay depuis le début de l'Euro 2024 suscite un engouement énorme au Pays-Bas, où de nombreux magasins sont en rupture de stockhttps://t.co/u6iR1gqm6w — RMC Sport (@RMCsport) June 21, 2024

De son côté, le joueur du Portugal Vitinha évolue lui avec un serre-tête arborant la virgule de l’équipementier Nike.

