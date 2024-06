Cyclisme – BigMat nouveau Partenaire Officiel de l’UCI jusqu’en 2027

Cette semaine, l’Union Cycliste Internationale (UCI) et BigMat ont officialisé la signature d’un partenariat de quatre ans.

Dans le cadre de cet accord, BigMat devient Partenaire officiel des plusieurs évènements comme les Championnats du Monde Route, Piste, Cyclo-cross ou encore Mountain Bike.

BigMat devient ainsi le premier Partenaire officiel officiellement annoncé pour les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 qui se dérouleront en France en Haute-Savoie.« Ce partenariat permettra à BigMat de jouer un rôle clé dans le développement et la promotion du cyclisme mondial, comme sport de compétition et comme activité contribuant à un mode de vie sain. Le cyclisme incarne en outre des valeurs telles que l’effort, la persévérance, le respect de l’environnement et l’innovation, valeurs que nous partageons chez BigMat » a précisé le Président de BigMat International, Fabrice Maud, dans un communiqué.