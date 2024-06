L’agence Blue449 (Publicis Media) lance l’Euro 2024 d’Intersport autour du maillot des Bleus

A l’occasion de l’Euro 2024 et de l’ouverture de sa nouvelle boutique place de la République à Paris, Intersport et l’agence Blue449 (Publicis Media) ont misé sur le nouveau maillot des Bleus pour proposer quelques activations évènementielles et digitales.

Comme nous l’explique l’agence, cette campagne a déjà touché plus de 20 millions de contacts dédupliqués.

Le 9 juin dernier, 300 personnes se sont réunis dans le nouveau flagship du Distributeur Officiel de la Fédération Française de Football pour participer à une soirée en présence de personnalités comme Edouard Cissé ou encore le critique mode Marc Beaugé. Un évènement relayé par Brut et Dégaine (SoPress).

En parallèle, une vidéo réalisée avec trucage (FOOH – Fake Out Of Home) montrant un maillot géant des Bleus a enregistré 1,5 million de vues rien que sur le compte Instagram d’Intersport.

