Une nouvelle identité visuelle pour la Fédération Française de Lutte qui devient « France Lutte »

La semaine dernière, la Fédération Française de Lutte a dévoilé sa nouvelle identité visuelle et son nouveau logo, à moins de 3 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« La lutte est un des sports aux origines de l’olympisme et c’est le sport aux origines du combat » souligne Lionel Lacaze, président de la Fédération, dans un communiqué. « Un sport, éminemment moderne, qui se doit d’être traité avec les codes actuels ».

Pour cette nouvelle identité visuelle conçue par Leroy Tremblot, la FF Lutte devient « France Lutte. « Pour porter cette nouvelle signature et se démarquer des autres fédérations qui surutilisent un traitement illustratif des combattants, la fédération s’est orientée vers une approche plus conceptuelle entre l’évocation et la représentation figurative » ajoute le communiqué. « Inspiré de la représentation des combattants sur les sculptures et les bas-reliefs de la Grèce antique, le nouveau symbole représente la position de garde de deux lutteurs face à face en s’appuyant sur une forme simple et pure, d’une grande modernité. Ce symbole porte en lui les valeurs de la Lutte : Engagement, énergie, détermination et évolution. La palette bleue et rouge renforce la notion d’affrontement tout en sublimant les couleurs nationales ».