Alibaba Cloud lance une plateforme de collaboration pour les événements sportifs

Premium DingTalk for Sports Games est conçu pour accueillir plus de 100 000 participants aux Jeux Asiatiques de 2022

Hangzhou, Chine, 20 octobre 2021 – Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, a dévoilé aujourd’hui lors de la conférence Apsara 2021 “Premium DingTalk for Sports Games”, une solution numérique visant à rationaliser l’organisation et la communication des événements sportifs de grande envergure. Cette nouvelle solution sera utilisée pour les Jeux Asiatiques de 2022 qui se tiendront à Hangzhou en septembre prochain et accueilleront plus de 100 000 participants venus du monde entier.

En s’appuyant sur la plateforme de collaboration d’entreprise dans le cloud établie par DingTalk, cette nouvelle solution dédiée au sport fournit un outil de collaboration unique qui permet de connecter les différents acteurs à toutes les étapes de l’organisation d’un événement : connectant organisateurs, fournisseurs, bénévoles et exploitants de sites afin de permettre une meilleure efficacité opérationnelle des événements sportifs.

« L’ambition d’Alibaba Cloud est de transformer l’expérience du sport à l’ère du numérique. Dans le cadre de nos efforts continus pour atteindre cet objectif, notre nouvelle solution DingTalk est conçue pour aider les utilisateurs à gérer et exploiter des événements sportifs de grande envergure de manière plus structurée, en tirant parti de DingTalk en tant qu’outil de collaboration d’entreprise ainsi qu’en utilisant nos technologies et notre infrastructure cloud de pointe », a déclaré Selina Yuan, directrice générale de l’unité commerciale internationale chez Alibaba Cloud Intelligence. « Après avoir fourni avec succès des solutions et services technologiques dans le cadre de la numérisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020, nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir soutenir les prochains Jeux Asiatiques de 2022 à Hangzhou. »

Cette solution permet à différents groupes de participants de rejoindre la plateforme via une passerelle unique, à tout moment et en tout lieu. Les organisateurs peuvent gérer ces groupes individuellement par le biais d’une plateforme back-end, en rationalisant les flux de travail tout en facilitant les communications au sein des groupes et entre les groupes.

Pour aider les participants, y compris bénévoles et exploitants de sites du monde entier à mieux communiquer entre eux, la plateforme offre également une traduction multilingue instantanée, des visioconférences à distance et de nombreuses autres fonctions qui garantissent un échange d’informations fluide en temps réel.

« Chez DingTalk, nous avons pour objectif de faciliter la numérisation des organisations et des entreprises », a déclaré Alex Li, vice-président de DingTalk. « Avec le lancement de Premium DingTalk for Sports Games et notre coopération prochaine avec les Jeux Asiatiques de 2022 à Hangzhou, nous sommes prêts à fournir des services de plateforme numérique optimisés aux organisateurs d’événements sportifs mondiaux ».

Parmi les autres solutions consacrées au sport dévoilées lors de la conférence Apsara 2021, figure une solution de formation par simulation basée sur l’IA et pouvant fournir une formation virtuelle aux bénévoles. Basés sur des algorithmes d’IA, les robots créent un environnement de formation immersif en simulant des scénarios dans le monde réel et génèrent des aperçus des réalisations des stagiaires à l’aide d’un système de classement standardisé et systématique. En analysant les informations issues de la formation, ces robots offrent un retour en temps réel aux volontaires et proposent des sessions de rattrapage sur mesure pour les aider à améliorer leurs performances.

En outre, Alibaba Cloud a lancé un système de billetterie basé sur le cloud pour optimiser les services de billetterie numérique lors d’événements sportifs. Ce dernier a été adapté à partir d’un système de service client précédemment utilisé par les places de marché d’Alibaba Group, telles que Taobao et Tmall. Lorsqu’un match doit être reprogrammé, le système, soutenu par la technologie d’IA conversationnelle d’Alibaba Cloud, informe automatiquement les détenteurs de billets et traite les demandes de remboursement.

Alibaba a été nommé acteur majeur par International Data Corporation (IDC) MarketScape dans son évaluation mondiale des fournisseurs d’IA conversationnelle en 2021. Alibaba est inclus dans l’analyse pour la première fois grâce à ses capacités d’IA conversationnelle solides et performantes et son expertise du secteur.

Au cours de ces dernières années, Alibaba Cloud s’est engagé à promouvoir la numérisation des sports. L’entreprise a lancé diverses solutions et services basés sur le cloud afin de soutenir la transformation numérique des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Elle a notamment lancé Alibaba Cloud Pin, un badge numérique basé sur le cloud permettant aux professionnels des médias de communiquer les uns avec les autres de manière sûre et interactive ainsi qu’une oreillette intelligente qui a aidé le personnel sur site à réduire le risque de coup de chaleur pendant l’été à Tokyo.

À propos d’Alibaba Cloud

Lancée en 2009, Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com), la division data intelligence d’Alibaba Group, est aujourd’hui un des trois premiers fournisseurs mondiaux de IaaS d’après le Gartner et le premier fournisseur de services de cloud public en Chine d’après IDC. Alibaba Cloud apporte une suite complète de services de cloud computing aux entreprises du monde entier, y compris aux commerçants faisant affaire sur les marchés du groupe Alibaba, aux start-ups, aux entreprises et aux organisations gouvernementales. Alibaba Cloud est par ailleurs le partenaire officiel Comité international olympique pour la fourniture de services cloud.

