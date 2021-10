Après 14 ans d’absence, les extraits de la Ligue 1 sont de retour dans l’émission Téléfoot (TF1) suite à un accord avec Amazon Prime Vidéo

A la veille d’un week-end de Ligue 1 Uber Eats marqué par le classico OM-PSG dimanche, Amazon Prime Video et TF1 annoncent la signature d’un accord concernant la diffusion d’extraits de matchs dans l’émission Téléfoot.

« Cet accord, qui prendra effet le 24 octobre, offre une visibilité supplémentaire du championnat de France à tous les fans de football » précise le communiqué.

Pour les fans de football, cet accord est évidemment une bonne nouvelle. Pour la LFP et Amazon, cette fenêtre semble essentielle pour exposer le produit au plus grand nombre et pourquoi pas attirer de nouveaux abonnés vers le Pass Ligue 1, l’offre foot d’Amazon. « Cet accord est une excellente nouvelle pour tous les fans. Notre objectif a toujours été de leur offrir le meilleur de la Ligue 1 Uber Eats et Téléfoot est une émission historique en France. Cette annonce est un signe fort de notre engagement envers eux. » ajoute Alex Green, Directeur Général de Prime Video Sport pour l’Europe.

Il fût un temps, les images de la Ligue 1 « inondait » l’émission dominicale Téléfoot sur TF1. Une autre époque que les plus jeunes n’ont pas connu puisque cela remonte à 14 années en arrière.

Je crois que les images des matches de @Ligue1UberEats reviennent dans @telefoot_TF1 dès dimanche pour la première fois depuis 14 saisons. Tout vient à point à qui sait attendre. #Bonheur #info #régal

À dimanche les amis

(Et mille mercis à celles et ceux qui ont fait ce miracle) — Grégoire Margotton (@gregmargotton) October 22, 2021

Un contrat qui entraîne évidemment des changements à venir dans l’émission qui avait réussi à renouveler son offre sans le championnat de France. Dès l’émission de ce dimanche 24 octobre, les téléspectateurs pourront retrouver toutes les images de la Ligue 1, les temps forts et l’analyse des matchs.

Dans le détail, la première partie de l’émission « Téléfoot l’Actu » devient « Téléfoot Ligue 1 ». Au programme, le résumé des matchs du week-end, le décryptage de Bixente Lizarazu et le « Journal de la Ligue 1 » de Marine Marck qui sera renforcé avec des images de matchs, de coulisses et les réactions des acteurs de la Ligue 1.

Les grands formats de « Téléfoot Le Mag » continueront de traiter des stars et révélations de Ligue 1, comme du football international, des Bleus, et le Tour d’Europe de Thomas Mekhiche reviendra sur les plus belles affiches du football Européen.

« Nous sommes très heureux de pouvoir, à nouveau, offrir une exposition exceptionnelle au Championnat de Ligue 1 Uber Eats en rendant accessible au plus grand nombre tous les moments forts et les analyses des matchs » ajoute François Pellissier, DGA Groupe TF1 Business et Sports.