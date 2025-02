Madrid accueillera les Laureus World Sports Awards 2025

Après 2024, les Laureus World Sports Awards poseront à nouveau leurs valises dans la capitale espagnole le 21 avril prochain, célébrant ainsi un quart de siècle de performances sportives.

Les Laureus World Sports Awards sont des trophées prestigieux récompensant chaque année des athlètes, toutes disciplines confondues, qui ont marqué de leur empreinte le monde du sport l’année précédente. Mais aussi des personnes ou associations promouvant le sport dans un but caritatif. Ces dernières sont d’ailleurs mises en lumière par le Laureus Sport for Good.

Dans les faits, les nommés sont sélectionnés par un panel de plus de 1 000 journalistes originaires de 100 pays. Quant aux lauréats, ils sont élus par les 69 membres de la Laureus World Sports Academy composée de légendes du sport. Les noms des finalistes dans les 7 catégories (sportif et sportive de l’année, équipe, révélation, comeback, athlète action sport et Laureus Sport for Good) seront annoncés en mars.

Pour information, l’édition 2024 avait célébré de grands noms tels que l’incroyable gymnaste Simone Biles, le footballeur madrilène Jude Bellingham et la légende du tennis Novak Djokovic.

« Cette année, nous célébrons non seulement une année exceptionnelle pour le sport, mais aussi les 25 ans de Laureus Sport for Good. Ces Awards seront uniques – tous les membres de l’Académie sont impatients – et je suis honoré que Madrid soit à nouveau la ville hôte. Notre ville est fière de son patrimoine sportif, et j’ai hâte d’accueillir les plus grands athlètes, passés et présents. Je sais à quel point remporter un Laureus compte pour eux, et je pense que cette année, cela aura une signification encore plus particulière. » (Raúl, membre de l’Académie Laureus et ancien capitaine emblématique du Real Madrid)