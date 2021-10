Usain Bolt nouvel ambassadeur d’Epson et son imprimante sans cartouches

Retraité des pistes d’athlétisme depuis 2017, Usain Bolt continue d’attirer les partenaires. Dernier exemple en date avec la signature d’un contrat avec Epson.

Dans le cadre de ce nouvel accord officialisé cette semaine, l’ancien sprinter jamaïcain accompagnera la promotion de l’imprimante EcoTank sans cartouches d’Epson. Un contrat signé pour l’ensemble de l’Europe.

« Usain Bolt est le partenaire idéal pour nous ! Il est l’une des personnes les plus reconnaissables au monde et son caractère avenant va nous aider à donner vie à nos solutions d’impression économiques de manière divertissante, mémorable et captivante » précise le président d’Epson Europe, Yoshiro Nagafusa, dans un communiqué. Rien que sur Instagram, Usain Bolt rassemble quelques 11 millions de followers. Une audience non négligeable.

Cette semaine, Epson a dévoilé un spot publicitaire mettant en scène Usain Bolt. Une campagne pub qui prendra vie également sur les réseaux sociaux et en affichage extérieur. « La campagne mettra également en avant le service d’abonnement pour la livraison d’encre d’Epson, ReadyPrint, qui permet aux clients d’économiser jusqu’à 90 % sur les coûts d’impression, avec votre encre livrée directement chez vous avant que vous ne soyez à court » précise la marque.

« Je ne m’associe qu’à des marques qui, selon moi, peuvent réellement marquer une différence » – Usain Bolt

« Je ne m’associe qu’à des marques qui, selon moi, peuvent réellement marquer une différence. Les imprimantes EcoTank suppriment de nombreux éléments de frustration rencontrés avec l’impression avec des cartouches traditionnelles et tout ce qui peut aider à simplifier la vie doit être vu comme une bonne chose » ajoute Usain Bolt, 8 médailles d’Or aux JO et qui a désormais un contrat à vie avec son équipementier Puma.