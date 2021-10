Emmanuel Macron dévoile le plan « 5 000 terrains de sport » d’ici 2024

Aujourd’hui, le Président de la République Emmanuel Macron a présenté depuis Tremblay en France les contours du plan d’équipements qui vise à construire 5 000 nouveaux terrains de sport en France d’ici 2024.

Pour financer ces construction, un budget de 200 millions d’euros sera alloué auquel s’ajouteront 50 millions supplémentaires pour la rénovation thermique du bâti sportif, soit un total de 250M€ mobilisés sur 3 ans.

1 000 dojos et salles d’arts martiaux ou de boxe, 1 000 plateaux multisports, 500 terrains de basket et autant de padel ou encore 200 bassins mobiles pour apprendre à nager aux tout petits devraient éclore dès 2022 dans les quartiers, zones rurales ou carencées de l’hexagone et des territoires ultramarins.

« Les collectivités territoriales et les associations sportives (fédérations, ligues, comités clubs) pourront proposer des projets de construction d’équipements que l’Etat financera a minima à 50%, et jusqu’à 80% maximum du montant subventionnable. En Outre-mer, l’Etat pourra soutenir jusqu’à 100% du coût » précise le communiqué. « Aucun équipement ne devra se trouver délaissé ou inoccupé. Concrètement, chaque site devra obligatoirement faire l’objet d’une convention assurant qu’un nombre minimum d’heures par semaine seront occupées par un club ou un établissement scolaire, et qu’une autre partie soit réservée aux pratiques libres. La gratuité de ces lieux de vie favorisera l’initiation à la pratique. »

Une initiative qui, à 3 ans des JO de Paris 2024, complète les mesures visant à favoriser la pratique du sport en France.

« L’accès au sport est un droit. Ce programme facilitera la rencontre de tous les Français avec la pratique sportive et ses bénéfices, dans les quartiers comme les territoires ruraux ou ceux qui étaient, jusqu’ici en pénurie d’équipements. Son déploiement sera rapide. Dès 2022, nos concitoyens verront s’installer près de chez eux des terrains de basket, des courts de padel, des bassins mobiles pour l’apprentissage de la natation ou des dojos qui redonneront vie à des locaux inoccupés au cœur de la cité. C’est la force de cette initiative, elle répond à une aspiration réelle de nos concitoyens et aux besoins du monde sportif » précise Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports.