Les exposants du salon du running « Run Experience » pour le Marathon de Paris 2021

Alors que le Schneider Electric Marathon de Paris 2021 se déroule dimanche 17 octobre, les participants mais également les passionnés de course à pieds ont rendez-vous au salon du running rebaptisé « Run Experience » (gratuit).

Un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur, notamment les équipementiers, qui pourront partir à la rencontre directe d’un public cible et captif du 14 au 16 octobre.

Pour cette édition 2021, une centaine d’exposants (voir la liste plus bas) sont répartis sur 22 000m2 dans le le Hall 1 du Parc des Expositions, Porte de Versailles. Une destination obligatoire pour les coureurs qui devront venir retirer leur dossard pour la course de dimanche.

Les principaux partenaires du Marathon de Paris, Schneider Eectric et Asics (qui a prolongé jusqu’en 2025) auront les deux plus gros emplacements de ce salon.

Focus sur le stand Asics

« Nous n’avons pas réduit la dimension de notre stand malgré la jauge et les conditions sanitaires » précise Arnaud Leroux, directeur marketing Asics France, dans un communiqué. « Notre stand présente bien sûr nos produits et nos innovations mais il reflète surtout toutes nos valeurs, toute notre histoire. A travers cinq zones, il a été conçu comme un parcours initiatique vers l’expérience du marathon ». Au total, le stand Asics s’étale sur 1500m2.

Dans la zone 1, Asics accueille les visiteurs avec le message « Time to Uplift Paris. Are you ready ? » inscrit sur le mur.

Dans la zone 2, l’équipementier japonais met en avant ses différentes technologies utilisées notamment pour la confection de ses chaussures de running (NOVABLAST 2, FlyteFoam Blast, METASPEED SKY,… )

Au sein de la zone 3, Asics propose aux visiteurs de tester leur foulée avec un podologue. L’occasion de proposer un modèle adapté aux visiteurs qui pourront tester directement le modèle sur la Running Arena, la piste de 200m installée au cœur du salon.

Dans la zone 4, « Mind Uplifter », les visiteurs pourront mesurer l’impact de la course à pied sur leur mental avec un questionnaire et une séance de course à pied. Grâce à la prise d’un selfie, une application dotée d’un système d’analyse de l’évolution des traits du visage avant et après un entraînement donnera également quelques réponses. Dans cet espace, les coureurs pourront également se faire photographier avec un panneau « Moi je cours pour …. ». 200 photos seront publiées lundi dans le journal L’Equipe.

Enfin, l’expérience Asics sur ce salon se termine par la boutique officielle (zone 5).

