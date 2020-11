Vendée Globe 2020 : « 200 000 personnes sont venues sur le Village sur près 15 jours »

Ce dimanche, 33 concurrents ont pris le départ du 9ème Vendée Globe depuis les Sables-d’Olonne. Dans un contexte particulier, le célèbre tour du monde en solitaire reste une plateforme de communication importante pour la région mais également pour les principaux sponsors engagés auprès de l’organisation et des skippers.

« Le Vendée Globe est capital en termes financier et de retombées pour la Vendée. Tous les 4 ans, c’est un budget de 16 millions d’euros, répartis entre les partenaires historiques (le Département de la Vendée, SODEBO, la ville des Sables d’Olonne, la Région des Pays de la Loire), auxquels viennent s’ajouter les autres partenaires, qui permet à la Vendée de faire le tour du monde » nous précise Yves Auvinet, Président du Département de la Vendée et Président du Vendée Globe.

Les passionnés et les sponsors ont tout de même vibré sur place

En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, le départ de cette édition 2020 du Vendée Globe s’est fait sans public. Les passionnés ont pu cependant vivre « l’expérience Vendée Globe » sur place plusieurs semaines avant le grand départ. Avant le confinement, le village a pu accueillir des visiteurs dans le respect des gestes barrières.

« Si bien sûr, nous n’avons pas pu accueillir cette année autant de visiteurs que nous le souhaitions sur le Village, 200 000 personnes y sont venues sur près 15 jours, et c’est très positif ! Il n’y a pas beaucoup d’événements qui accueillent autant de monde » ajoute Yves Auvinet. « Mais l’impact d’un Vendée Globe est loin de se réduire aux 3 semaines de Village… Nous savons que les retombées seront moindres qu’en 2016, nous n’avons pas encore d’idée précise mais il y en aura évidemment. Nous savons aussi par expérience que les saisons touristiques à venir seront impactées positivement par le Vendée Globe. »

Le public s’est donné RDV pour profiter une dernière fois du village du #VG2020 qui ferme ce soir🕛.

Les skippers ont aussi réagi en soulignant le bonheur d'avoir eu 2 semaines de village et la responsabilité qu'ils ont de faire vivre la magie de cette compétition. ⛵✨ pic.twitter.com/QmTCAn08MZ — Vendée Globe (@VendeeGlobe) October 29, 2020

Le village hospitalité a pu accueillir de nombreuses opérations de communication et autres évènements BtoB. Une douzaine de loges (50m2) ont ainsi été occupées par les partenaires de la course et de certains bateaux. Plusieurs entreprises locales accompagnées par la Région ont également pu louer une loge à la journée. Le bateau l’Espérance a également été privatisé à 70% pour des soirées, des déjeuners ou petits-déjeuners.

Gestion des flux, masque obligatoire, distanciation sociale, découvrez les mesures sanitaires mises en place par l'organisation du #VG2020. pic.twitter.com/Ei0ffpz47X — Vendée Globe (@VendeeGlobe) October 18, 2020