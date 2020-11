Hollywood Chewing-Gum nouveau sponsor de la Ligue 1 Uber Eats jusqu’en 2022

Cet après-midi, l’agence de marketing sportif Sportfive a officialisé la signature d’un contrat de partenariat entre Hollywood Chewing-Gum et la Ligue de Football Professionnel.

Dans le cadre de ce contrat, Hollywood devient Partenaire Officiel de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT jusqu’en juin 2022. « Avec Hollywood, nous nous dotons d’atouts supplémentaires notamment auprès des jeunes, pour recruter et engager sur le digital » précise Mathieu Ficot, Directeur Général Adjoint de la Ligue de Football Professionnel, dans un communiqué.

Pour accompagner le lancement de ce partenariat, Hollywood annonce que « Quand il y a match, il y a mâche ». Espérons que les prochaines activations seront un peu plus inspirées… Après la récente campagne autour de l’haleine et des masques de protection, on pouvait légitimement s’attendre à mieux.

En se rapprochant du monde du football, la marque française appartenant au Groupe Mondelez percevait-elle les chewing-gum « énergisants » (dont la marque OneGum) plébiscités par quelques joueurs pro comme une menace ? « C’est une vraie satisfaction pour les équipes de Mondelēz France de voir de belles initiatives de marques se concrétiser dans cette période compliquée. Rien ne nous arrête ! Devenir le partenaire privilégié de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT est aujourd’hui une évidence pour Hollywood » a ajouté Mathias Dosne, Directeur Général de Hollywood.

Précisons que Mondelez possède déjà des investissements sponsoring dans le football en Europe. Outre-manche, la marque Cadbury est partenaire de la Premier League et de Tottenham. En France, les marques Belin et TUC sont partenaires de la FFF depuis 2013.

A partir de janvier 2021, Mondelez sera également associé à la Bundesliga et devrait mettre en avant Milka.