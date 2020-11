Canal+ enrichit l’expérience des téléspectateurs avec le lancement de la « AIR CAM » pour PSG – Rennes diffusé samedi 7 novembre

Ce samedi, Canal+ lance une nouvelle innovation à l’occasion du match de Ligue 1 Uber Eats entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais.

Diffusé samedi 7 novembre à 21H en exclusivité sur Canal+, le match PSG-Rennes va bénéficier de l’utilisation d’une nouvelle caméra, la « AIR CAM ».

« Cette caméra est installée sur un cable, à la manière de la Spidercam. C’est un petit téléphérique qui va voler en parallèle à hauteur du plan large habituel, à peu près au niveau du poste commentateur du Parc des Princes. L’idée c’est de l’utiliser comme un plan large en mouvement qui se déplace d’un côté à l’autre au lieu d’être fixé au centre » nous précise Laurent Lachand, le réalisateur qui sera aux commandes du match PSG-Rennes. « On ne recherche pas l’effet wahou avec la Air Cam, nous souhaitons utiliser un outil qui serve à la perception du match ».

Un dispositif utilisé dernièrement en Major League Soccer (voir ci-dessous), en Formule 1 dans les stands ou encore en Premier League lors du match entre Everton et Liverpool. « L’utilisation de la Air Cam est bien sûr liée à la situation actuelle sans spectateurs dans le stade. On ne pourrait pas l’installer de façon aussi simple si le stade était en jauge pleine mais on pourrait le faire avec une préparation plus longue et plus compliquée. » ajoute Laurent Lachand.

Ce samedi, la Air Cam de Canal+ devrait donc offrir des travellings qui devraient permettre d’avoir une vision globale des mouvements des joueurs et des équipes. De quoi enrichir l’analyse tactique des journalistes et des téléspectateurs.

More of this, please. Principles of counter attacking, but mostly the camera angle! 👏#MLS #MLSisBack

pic.twitter.com/eFHjtumyPE — Matt Gordon (@mattyflash23) July 15, 2020

Comment rendre attrayant les rencontres sportives à huis-clos lorsque l’on est un diffuseur ? C’est LA question à laquelle tentent de répondre actuellement les chaînes et réalisateurs du monde entier.

Si dans le championnat de foot espagnol, la mode est aux pixels ajoutés virtuellement dans les tribunes, la NBA a elle choisi l’option de fans présents en bord parquet par écrans interposés. Du côté de la captation, la ligue de basket a également installé une caméra permettant de diffuser des plans plus serrés en mouvement au niveau du parquet.

JJ Redick drops 20 PTS in the 3rd Q! 🔥🔥🔥#WholeNewGame pic.twitter.com/QXBn4Lf7rr — NBA (@NBA) July 28, 2020

En parallèle à la Air Cam visant à enrichir l’expérience match des téléspectateurs, Canal+ va également renforcer son offre de services et contenus sur le mode expert de l’application MyCanal. « Les utilisateurs du mode expert vont bénéficier pour la première fois sur ce match d’un tout nouvel espace d’intéractivité. Développé avec notre partenaire LIVELIKE, cet outil est un véritable espace d’échange en direct qui permet d’intéragir pendant le match avec les équipes CANAL+. Réactions sur les actions de jeu ou encore sondages seront proposés et commentés à l’antenne. Celle ci sera dans un premier temps accessible aux utilisateurs iOS, sur iPhone et iPad avant d’être étendue dans les semaines à venir. » Le match PSG-Rennes sera commenté par Stéphane Guy et Eric Carrière et réalisé par Laurent Lachand.

La technologie au service de l’expérience téléspectateurs

En 2013, Canal+ avait surfé sur la mode de la caméra installée sur les arbitres en utilisant la « RefCam » en TOP 14 rugby.

Un an plus tard, Canal+ installait des micros sur des joueurs de basket de Pro A avec la volonté d’apporter encore plus de contenus à ses abonnés.

Les innovations technologiques ont ensuite « poussées » les organisateurs de compétitions à tester les caméras placés sur les joueurs pour offrir un contenu en immersion et regarder le match comme si vous étiez sur le terrain.