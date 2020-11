Vendée Globe 2020 – Le bateau « Initiatives-Coeur » (Samantha Davies) en version LEGO

Ce dimanche, plus d’une trentaine de skippers prendront le départ du Vendée Globe 2020. Tour du monde, sans escale et sans assistance, la course en solitaire offre un territoire de communication prisé par de nombreuses sociétés qui investissent des millions d’euros en sponsoring.

Parmi les bateaux engagés, Initiatives-Coeur semble « à part ». Emmené par Samantha Davies, ce monocoque financé par Initiatives et K-line à un niveau égal d’investissement (Vinci Énergies à un niveau légèrement moindre) aide à lever des fonds au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Une vidéo LEGO en guise de teaser

Avant même le grand départ, Initiatives-Coeur réussi à faire parler du bateau avec la réalisation d’une vidéo au fort potentiel viral.

Le réalisateur Maxime Marion, dont les brickfilms cumulent plusieurs centaines de milliers de vues sur internet, a réalisé une vidéo d’animation LEGO mettant en scène le départ de la figurine Sam Davies accompagnée de l’ours Mécénat Chirurgie Cardiaque.

L’occasion pour Initatives-Coeur de rappeler de manière ludique la manière dont vous pouvez contribuer à sauver des vies en likant les pages Instagram et Facebook du bateau.

Making of

Depuis plusieurs années, Initiatives-Cœur propose à la vente un bateau LEGO (330 briques) à ses couleurs. Un goodies vendu au prix de 29,90 euros (5€ reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque). Pour la figurine Sam Davies, comptez 4,99€.