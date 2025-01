Le tennisman et Youtubeur français, Jules Marie, joue la transparence sur ses revenus en publiant un récapitulatif de ses saisons 2023 et 2024. Et malgré une très honorable 338ème place au classement ATP World Tour et une très belle 26ème place sur le plan hexagonal, force est de constater que la vie d’un joueur jonglant entre les Futures et les Challengers reste très difficile sur le plan financier. Le constat en chiffres.

En 2023, Jules Marie a perçu au total 21 213 euros net de prize money (revenus glanés en tournois), pour une dépense globale (hôtels, repas, transports, cordages) de 35 980 euros. Soit un delta négatif de 1 231 euros par mois. Toutefois, pour faire face à ces aléas, le natif de Caen a mis en place un modèle économique basé sur les revenus de sa chaîne YouTube (36 000 euros) – où les fans peuvent suivre son quotidien sur le circuit – ainsi que le sponsoring associé (150 000 euros). Mais à la fin – entre les frais de fonctionnement de la chaîne ajoutés à la TVA et l’impôt sur les sociétés – le ratio reste maigre avec 185 000 euros de recettes et 183 000 de dépenses liées à la plateforme de Google.

En progression en 2024

En 2024, les gains liés au prize money ont augmenté sensiblement (42 000 euros net), grâce notamment à plusieurs entrées dans les tableaux de qualification des tournois du Grand Chelem, les compétitions le plus lucratives. Durant laps de temps, Jules Marie a déboursé 26 052 euros (hôtels, repas, transports, cordages). Soit, cette fois, un delta positif de 1 345 euros par mois. Parallèlement, la chaîne YouTube a généré 31 000 de revenus couplé à un sponsoring de 163 000 euros. Résultat, ce cru 2024 est encore une fois difficile avec près de 194 000 euros de recettes et 192 000 de dépenses liées à la plateforme de Google.