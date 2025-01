Wilson renforce sa gamme de raquettes avec la Clash v3

Wilson Sporting Goods officialise la Clash v3, une raquette que la marque US considère comme « la plus innovante de l’industrie ». Techniquement, cette dernière cible les joueurs cherchant à allier confort et puissance.

Depuis 2019 et la sortie de la Clash, Wilson a toujours cherché à coller au maximum aux évolutions du tennis moderne en prônant le développement d’améliorations significatives sur les plans technique et physique. Dans cette logique, la v3 met donc en avant :

La technologie SI3D, un moulage associant flexibilité et stabilité pour générer une combinaison unique de puissance, de confort et de contrôle.

Le Hit Stabilizer qui améliore la stabilité du cadre sur les coups décentrés, tandis que le cœur de la raquette booste le confort, la tolérance et la vitesse du cadre en mouvement.

Un système de joncs « Click & Go », pour un remplacement facile, une durabilité accrue et un ajustement supérieur.

Un coloris « Graphite Black » réactualisé avec un accent infrarouge, associé au logo emblématique de la Clash.

Bon à savoir

La gamme Clash v3 comprend quatre modèles : 100, 100 Pro, 100L, 100UL, 108, TEAM 103, 25 et 26. Les nouvelles raquettes sont disponibles, à partir de 230€, sur wilson.com et en magasin depuis le 15 janvier. A noter que la collection arbore également une nouvelle gamme de sacs Clash comprenant le Super Tour 6 Pack, le Super Tour 3 Pack et le Backpack.