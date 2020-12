« Vestiaires Dirigeants », la nouvelle lettre d’information qui accompagne et conseille les dirigeants du foot amateur

Lancée en 2009, la revue des entraîneurs « Vestiaires » est déclinée depuis la rentrée dans une version dédiée aux dirigeants et bénévoles des clubs de foot amateur.

Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle publication numérique spécifique baptisée « Vestiaires Dirigeants », nous avons posé quelques questions à Julien Gourbeyre, Directeur de la rédaction de Vestiaires.

SportBuzzBusiness.fr : Après les éducateurs de football, s’adresser aux dirigeants du football amateur avec « Vestiaires Dirigeants » est une suite logique ?

Julien Gourbeyre : Cela faisait quelque temps déjà que des dirigeants nous encourageaient à créer un support qui reprend le même ADN que Vestiaires, c’est-à-dire avec un contenu utile, pédagogique, mais à destination des présidents, trésoriers et autres secrétaires œuvrant au sein des associations affiliées à la FFF. C’est ce que nous avons fait avec le lancement de « Vestiaires Dirigeants by Kipsta », une lettre d’information numérique et gratuite, en partenariat avec la marque foot de Décathlon.

SBB : Pourquoi vous être rapproché de la marque Kipsta ?

JG : Parce qu’il s’agit d’une marque dont l’investissement auprès des acteurs du football amateur n’est pas un vain mot. On sent chez eux une vraie volonté de faire preuve d’innovation au service des pratiquants et des structures qui les encadrent. Frédéric Boistard, le brand leader chez Kipsta, a de suite adhéré au concept parce qu’il faisait sens dans son esprit et dans celui de la marque. Nous avons la même vision et défendons les mêmes valeurs. Celles du terrain.

SBB : Quelle est la périodicité et le mode de diffusion de cette lettre d’information ?

JG : Elle paraît tous les quinze jours et est adressée directement à tous les abonnés au magazine Vestiaires ainsi qu’aux dirigeants qui nous en font la demande, et ils sont déjà nombreux ! Elle est aussi mise en ligne librement sur notre site Internet ainsi que sur les réseaux sociaux, et est par ailleurs relayée par certaines ligues et districts convaincues par l’utilité de notre publication.

Au cas où vous l'auriez manqué, retrouvez ici le 2ème numéro de "Vestiaires dirigeants", la lettre d'info gratuite à destination des dirigeants de clubs, en partenariat avec @Kipsta_Fr ! Au sommaire :

✔️ COVID-19

✔️ RGPD

✔️ eFoot

✔️ Bonnes pratiques ➡️ https://t.co/lroA68mE2x pic.twitter.com/8mLHyQOwmu — VESTIAIRES (@VestiairesMag) October 3, 2020

SBB : Des infos utiles surtout en cette période compliquée…

JG : Complètement. Plus que jamais, les dirigeants ont besoin d’être accompagnés, conseillés. C’est la vocation de Vestiaires Dirigeants avec de courts articles consacrés à la fidélisation des partenaires, aux aspects juridiques entourant la gestion du club, au management des bénévoles, etc.

SBB : Vestiaires est partenaire de la FFF mais aussi de plusieurs Ligues via votre agence de communication spécialisée du même nom. Pourquoi ne pas avoir réalisé ce projet avec la fédération ?

JG : Au départ c’était l’idée. Les premiers à qui nous avons présenté la démarche sont d’ailleurs les membres de la Ligue de Football Amateur. Mais en dépit d’un intérêt manifeste, nous avons reçu une fin de non recevoir. Il faut dire que la FFF pilote déjà de gros dispositifs en faveur du football d’en bas. Et il n’est pas exclu à l’avenir que nous nous rejoignions sur d’autres projets…

Pour recevoir la lettre d’information gratuite « Vestiaires Dirigeants », vous pouvez envoyer un email à clement@vestiaires-communication.com