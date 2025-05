L’alpiniste français Symon Welfringer rejoint le team Vibram

L’alpiniste français, Symon Welfringer, figure montante de l’alpinisme mondial, vient d’intégrer le prestigieux Team Vibram, une équipe d’athlètes soutenue par la marque italienne renommée pour ses semelles de haute performance. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la carrière de Welfringer, connu pour ses ascensions audacieuses et son approche minimaliste de la montagne.

Âgé de 30 ans, Symon Welfringer s’est imposé comme l’un des alpinistes les plus talentueux de sa génération. Lauréat du Piolet d’Or en 2021 pour son ascension de la face sud du Sani Pakkush au Pakistan avec Pierrick Fine, il a multiplié les exploits, de l’Himalaya au Groenland. En mai 2024, avec son compagnon de cordée Charles Dubouloz, ce dernier a ouvert une nouvelle voie sur le Hungchi (7 029 m) au Népal, un itinéraire technique en style alpin qui a marqué les esprits. Plus récemment, en août 2024, il a participé à une expédition mémorable au Groenland, combinant 400 km de kayak et l’ouverture d’une voie de 1 200 m sur une paroi vierge.

La déclaration