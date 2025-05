Oxygen Solutions – expert en performance ESG dans le sport – signe un partenariat avec Warner Bros. Discovery (WBD) Sports – promoteur des WHOOP UCI Mountain Bike World Series – pour renforcer la durabilité du circuit international de VTT.

Grâce à une collecte et une analyse rigoureuses des données ESG, Oxygen Solutions aidera WBD Sports à adopter un modèle durable basé sur la preuve et l’amélioration continue. Dès 2025, quatre manches (Saalfelden Leogang, Val di Sole, Les Gets, Mont-Sainte-Anne) bénéficieront d’un accompagnement stratégique, d’une plateforme de reporting ESG et de rapports d’analyse post-événement. Ce dispositif unifie les pratiques, soutient les organisateurs et valorise les engagements auprès des partenaires et du public.

« Ce partenariat pose les fondations d’une stratégie durable partagée, pensée pour créer de la valeur, renforcer la crédibilité des engagements et mobiliser l’ensemble des acteurs du circuit. En s’associant à Warner Bros. Discovery Sports, nous faisons de la donnée un moteur d’action au sein des WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Au-delà de la mesure, il s’agit d’éclairer les décisions, d’orienter les efforts et de démontrer comment un sport peut concrètement s’inscrire dans la transition. Le cyclisme devient ici un terrain d’expérimentation pour un impact durable. » (Nathalie Nénon-Zimmermann, présidente d’Oxygen Solutions)

Déployée dans plus de dix pays, cette technologie a déjà prouvé son efficacité lors du dernier HERO Südtirol Dolomites, qui a optimisé ses pratiques et renforcé son ancrage local.

