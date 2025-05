Le Français VOGO annonce que les entraîneurs et les équipes médicales de l’US SOCCER utiliseront les solutions audio VOKKERO STAFF et VOKKERO ELITE.

Après un premier déploiement réussi des solutions de communication audio VOKKERO lors du tournoi de la CONCACAF en mars 2025, l’US Soccer a choisi VOGO pour l’achat de terminaux VOKKERO STAFF dans le but d’équiper ses coachs et équipes médicales. Cette solution est dès à présent utilisée pour tous les matchs officiels des équipes nationales masculines et féminines et sera déployée pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

Par ailleurs, l’US Soccer a également décidé d’acheter les terminaux VOKKERO ELITE à destination de ses arbitres afin de les aider à prendre des décisions tout au long des matchs.

Après de nombreuses Fédérations comme la Fédération Estonienne de Football, la Belgium Football Association ou la Chinese Football Association, VOGO continue donc d’équiper en direct les grandes instances du ballon rond.

La déclaration de direction de l’US Soccer

« Nous sommes très fiers de pouvoir proposer à nos staffs et arbitres des nouveaux produits à la pointe de la technologie. Les systèmes VOKKERO nous offrent des avantages non négligeables, en particulier le filtre de bruit, le full duplex et les kits faciles à utiliser pour une communication transparente entre les différentes équipes. Nous avons hâte de profiter de cette nouvelle solution, et notamment à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. »

