L’arrivée de Vincent Volpe en juin 2015 a permis au Havre Athletic Club de se sauver économiquement, avant que le propriétaire n’impulse une stratégie de structuration et d’investissements nécessaires à l’évolution du club : nouveau centre d’entrainement du groupe professionnel, création d’un restaurant, d’un hôtel, d’une boutique, organisation des services, confirme la formation normande.

Après dix années au cœur du projet Havre Athletic Club, ce dernier va céder sa société détentrice de la majorité des parts du club à Blue Crow Sports Group, présidé par Jeff Luhnow. « Nous sommes satisfaits du travail que nous avons accompli pendant ces dix années. Nous avons décidé de passer le relais au groupe Blue Crow parce que nous savons qu’ils vont construire sur les fondations existantes un projet sportif et social, et assurer la pérennité de notre club », explique-t-il.

De beaux résultats sur la formation et la section féminine

Pour information, l’intéressé a également accéléré le développement de la section féminine en permettant à son équipe première de jouer au Stade Océane et de gravir les échelons jusqu’à s’installer en Arkema Première Ligue. Sensible à la formation des jeunes joueurs et joueuses.

V. Volpe a paralèlement participé aux côtés des dirigeants de l’Association, à l’évolution du centre de formation, lequel perdure parmi les plus performants de France. Les travaux mis en œuvre avec les collectivités locales permettront d’ailleurs dans les semaines à venir au site historique de la Cavée Verte de faire peau neuve.