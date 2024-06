Zalando mise sur Robert Lewandowski et Alexia Putellas

Cet été, la plateforme e-commerce Zalando mise sur le sport et lance une campagne de communication autour de Robert Lewandowski, Alexia Putellas, Caro Daur, Ebru Önal et Pusha T.

Avec « Your best is yet to come » (Votre meilleur est à venir), Zalando souhaite ainsi encourager ses clients à se mettre au sport.

« Avec l’excitation de cet été sportif, nous saisissons l’opportunité de nous connecter avec nos clients. Nous voulons montrer comment l’accès de Zalando aux plus grandes marques de sport et à un assortiment sportif pertinent permet à chacun d’atteindre son meilleur niveau personnel » précise Sara Spännar, vice-présidente du marketing chez Zalando, dans un communiqué.

Notons que Zalando lance également sa première collection Adaptive Sports via les marques privées Pier One Sports et Even&Odd active. Zalando s’est associé à Ottobock, un leader mondial dans le domaine des technologies de la santé et des prothèses, pour échanger des informations et des commentaires sur leurs athlètes afin de créer des modèles et des vêtements qui les soutiennent le mieux possible.